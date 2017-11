Receitas dos casinos poderão crescer entre 12 e 15 por cento no corrente mês

Se as perspectivas de crescimento a longo prazo superam as melhores expectativas, em termos imediatos, as previsões continuam a ser pautadas por um entusiasmo moderado, com duas agências de corretagem – a Sanford C. Bernstein Ltd e a Nomura – a sugerirem que as receitas de jogo poderão crescer entre 12 e 15 por cento no corrente mês ou, porventura, mais ainda.

Nos cinco primeiros dias do mês, as concessionárias de jogo geraram proveitos na ordem dos 3,7 mil milhões de patacas. Diariamente, as operadoras terão tido receitas brutas da ordem dos 740 milhões de patacas, adiantaram os analistas Vitaly Umansky, Zhen Gong e Cathy Huang, da Sanford C. Bernstein, tendo por base dados não oficiais obtidos junto das concessionárias de jogo: “Tendo por base receitas diárias de entre 690 e 720 milhões para o que resta do mês, estimamos que as receitas brutas do sector do jogo totalizem entre 21 e 21,7 mil milhões de patacas, o que representaria um aumento de entre 12 e 15 por cento em termos homólogos”, complementa a agência de corretagem.

As previsões da Nomura são ainda mais favoráveis, com a empresa japonesa a não descurar a possibilidade do sector do jogo poder crescer entre 20 a 25 por cento no corrente mês, para um valor entre 22,5 e 23,5 mil milhões de patacas.