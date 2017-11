PSP deteve 30 indivíduos para interrogatório em seis dias    

Entre o dia 1 e o dia 6 de Novembro, o Corpo de Polícia de Segurança Pública (PSP) conduziu patrulhas de prevenção de crime em todas as zonas de Macau, tendo sido identificadas três dezenas de indivíduos de ambos os sexos ou por serem considerados suspeitos ou por prostituição. Os detidos foram conduzidos à esquadra para interrogatório.

Um dos suspeitos foi acusado de violação do Regime de prevenção e controlo do tabagismo. A Polícia de Segurança Pública também encontrou dois apartamentos a funcionarem como pensões ilegais.

As autoridades deram início às inspecções devido à aproximação do Grande Prémio de Macau e do Festival de Gastronomia. Os lugares inspeccionados incluíram áreas circundantes de casinos, centros de jogos electrónicos, espaços de karaoke e bares.