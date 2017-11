Primeiras fracções do novo concurso de habitação social não serão entregues antes de 2019  

O Governo lançou ontem um novo concurso de acesso à habitação social e os candidatos têm até 7 de Fevereiro de 2018 para entregar as respectivas candidaturas. No entanto, o período de espera até à entrega das chaves das primeiras fracções nunca será de menos de um ano. O presidente do Instituto de Habitação defendeu mesmo que a média de espera deverá ser de “três, quatro anos”.

O Instituto de Habitação (IH) deu ontem o pontapé de saída no novo concurso de acesso à habitação social. O prazo de entrega das candidaturas termina a 7 de Fevereiro do próximo ano, mas Arnaldo Santos, presidente do organismo, assumiu, em declarações aos jornalistas, que “habitualmente demora mais que um ano” a entregar as primeiras chaves. Isto porque, após a apresentação dos boletins, será criada uma lista provisória à qual se seguirá uma definitiva e só depois as fracções vão começar a ser gradualmente ocupadas: “Envolveu sempre uma média de três, quatro anos [de espera]”, recordou o dirigente.

Actualmente, o Instituto de Habitação tem 1,300 fracções de habitação social prontas a habitar, algumas das quais necessitam apenas de ligeiras renovações. A este número acrescem outras 1,300 que estão em fase ou início de construção e que deverão estar concluídas entre 2020 e 2021. Adicionalmente, o organismo recebe de volta anualmente uma média de 400 unidades residenciais.

Uma vez que o IH tem neste momento mais de mil fracções desocupadas, como justifica Arnaldo Santos a não realização de nenhum concurso de habitação social desde 2013? “Geralmente, o instituto faz concursos quando se extingue a outra lista porque se já temos uma lista de espera, em princípio não se justifica abrir um concurso. Nós acabámos a lista de espera [referente ao concurso de 2013] no primeiro trimestre deste ano”, explicou o dirigente. Ou seja, desde o prazo final de entrega das candidaturas referentes ao concurso de 2013, até à celebração do contrato com o último candidato elegível passaram-se 18 meses.

Aquando do último concurso de habitação social, o Instituto de Habitação recebeu cerca de 6,100 candidaturas, das quais 3,800 foram admitidas. No final, apenas 2,500 candidatos celebraram o contracto de arrendamento com o Governo. Até às 10h30 de ontem, tinham sido já distribuídos na sede do instituto quase 1,400 boletins de candidatura.

Na terça-feira, a proposta de lei do Regime Jurídico da Habitação Social foi aprovada por unanimidade na generalidade na Assembleia Legislativa, recolhendo a totalidade dos votos dos deputados presentes no hemiciclo. Um dos artigos do novo documento prevê o aumento da idade mínima dos candidatos à habitação social dos actuais 18 para 23 anos. Contudo, uma vez que o projecto de lei está ainda a ser debatido no hemiciclo, Chan Wa Keong, chefe do Departamento de Habitação Pública, garantiu que o concurso actual não irá ser alterado caso o novo regime jurídico seja aprovado. A proposta de lei prevê ainda um processo de candidaturas permanente, em substituição dos concursos pontuais.

Para além da idade mínima, os candidatos devem cumprir um conjunto de outros requisitos: não podem, por exemplo, ser, nem ter sido proprietários de propriedade privada no período de três anos antes do fim do prazo de entrega dos boletins. Este critério aplica-se igualmente ao cônjuge dos eventuais candidatos e restantes elementos do agregado familiar. Os candidatos devem ainda ser portadores de bilhete de identidade de residente permanente da RAEM e residir no território há pelo menos sete anos.

Para poder ter acesso à habitação social, um indivíduo que se candidate sozinho não pode auferir mais do que 11,470 patacas mensais. No caso de agregados familiares com duas pessoas, o total do rendimento mensal não pode ultrapassar as 17,360 patacas, enquanto que em famílias de três pessoas este valor só pode chegar às 23,430 patacas.