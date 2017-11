Preços da habitação continuam a aumentar

No terceiro trimestre do ano o índice global de preços da habitação foi de 256,3, correspondente a mais 1,3 por cento em termos trimestrais, tendo-se registado aumentos em seis trimestres consecutivos, de acordo com os dados ontem divulgados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC). O organismo referiu, porém, que o crescimento abrandou em relação ao trimestre precedente em 3,7 por cento.

O índice de preços relativos às fracções transaccionadas na Península de Macau (257,1) e o índice da Taipa e Coloane (252,7) subiram 1,3 por cento e 1,1 por cento, respectivamente, em termos trimestrais, acrescenta a DSEC.

Em relação ao índice de preços de habitações construídas (263,8), o organismo constatou um aumento de 1,6 por cento em termos trimestrais. Na Península de Macau, o índice (248,8) subiu em 0,9 por cento, enquanto que na Taipa e Coloane o crescimento passou para 4,2 por cento.

Sobre o ano de construção, o índice de preços de habitações construídas do escalão dos 6 aos 10 anos (263,5) e o índice do escalão dos 11 aos 20 anos (267,3) foram os que registaram acréscimos mais elevados de 7,3 por cento e 1,4 por cento, respectivamente. Por outro lado, o índice do escalão inferior ou igual a 5 anos de construção (234,7) baixou 2,6 por cento. O índice de preços de habitações em construção (260,9) aumentou 5,5 por cento em termos trimestrais.

Em termos de área útil, o índice de preços da habitação do escalão dos 75 aos 99,9 metros quadrados (237,6) e o índice do escalão igual ou superior a 100 metros quadrados (235,4) ascenderam 4,7 por cento e 1,4 por cento, respectivamente, em termos trimestr