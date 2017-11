Optimização do sector hoteleiro passa por reforço da “cooperação”  

O Instituto de Formação Turística trouxe a Macau Bill Carroll, académico da Universidade Cornell, Estados Unidos da América, para ministrar um curso de dois dias sobre gestão hoteleira. Carroll afirmou ser necessária “visão” e “cooperação” para melhorar a gestão das unidades hoteleiras do território e do sector hoteleiro, de uma forma global.

Joana Figueira

Ao longo de dois dias, Bill Carroll esteve no Instituto de Formação Turística (IFT) para conduzir um curso sobre gestão hoteleira. O docente da Universidade Cornell, em Ithaca, Nova Iorque, nos Estados Unidos, discorreu sobre o terrorismo como tendência global que pode afectar a indústria do turismo, mas também da inserção de Macau na região da Ásia-Pacífico, onde estão situadas algumas das economias mais atractivas da actualidade.

Bill Carroll, que nos últimos 25 anos assumiu posições executivas em instituições ligadas à indústria das viagens, destacou a “simples disponibilidade de espaço” e os recursos humanos como grandes obstáculos com que Macau se depara, ainda que “ambos estejam a ser resolvidos”: “Temos um mercado com oportunidades crescente mas uma pequena quantidade de terreno, problema que já está a ser resolvido de duas formas: primeiro, estão a ser construídos aterros para haver mais espaço; segundo, a expansão do mercado através da cooperação com outras regiões, o que permite diversidade”, explicou o académico aos jornalistas, depois de entregar os respectivos certificados aos 21 alunos que participaram no curso.

Por outro lado, Carroll defendeu que a resolução do problema dos recursos humanos (ou a falta dos mesmos) na indústria hoteleira pode beneficiar de programas como o que o próprio trouxe ao IFT, já que “torna possível aumentar o nível da gestão”. “Visão e cooperação efectiva entre empresas, instituições educacionais e o Governo” são os pontos-chave destacados por Bill Carroll para optimizar as empresas hoteleiras de Macau.

O académico destacou que, ainda que seja uma “oportunidade triste”, Macau apresenta “um ambiente seguro, tem tido um ambiente seguro por um longo período de tempo e isso é uma vantagem competitiva” quando existe actualmente uma “preocupação global com o terrorismo”.

Quanto ao programa de dois dias que veio ministrar em representação da Universidade Cornell – uma instituição que integra a chamada “Ivy League” –, Carroll sublinhou a importância do intercâmbio entre gestores, directores e os docentes do IFT, que permitiu “uma troca de ideias sobre o crescimento do mercado de Macau”: “Existem vantagens em dar continuidade ao diálogo em cenários como este em que são convidadas pessoas como eu, com experiência em hotelaria de outros locais. Temos a experiência do exterior de Macau e fora do sector hoteleiro numa só sala e é assim que se melhoram os desempenhos no mercado e dos actores do mercado”, destacou ainda.

A hotelaria em Macau representa uma “indústria de oportunidades”, já que “Macau oferece oportunidades muito diferentes e únicas quando comparado com as regiões da Ásia-Pacífico; oferece oportunidades culturais e de jogo, e isso é uma vantagem”.