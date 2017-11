Nomes dos melhores restaurantes da Ásia serão conhecidos em Macau

Macau vai receber as duas próximas edições do “Asia’s 50 Best Restaurants”, cerimónia de entrega de prémios que distingue os melhores estabelecimentos de restauração do continente asiático.

O Wynn Palace foi o local escolhido para receber, a 27 de Março de 2018, a sexta edição do evento, que irá contar com a presença dos mais prestigiados e respeitados “Chefs” em actividades no Continente asiático. Durante o certame serão anunciados os nomes dos 50 melhores restaurantes do continente asiático. A cerimónia terá lugar na Região Administrativa Especial de Macau igualmente em 2019, mas o local que vai acolher o certame ainda não foi revelado pela organização.

O anúncio foi ontem feito numa conferência de imprensa que decorreu no Wynn Palace e onde também marcaram presença alguns profissionais de renome da restauração regional, como Richard Ekkebus, Shinobu Namae e May Chow.

De acordo com um comunicado enviado às redacções, a organização, após deliberação, decidiu escolher Macau como “plataforma gourmet” para demonstrar o talento gastronómico existente no continente asiático: “Depois de três anos em Singapura e dois em Banguecoque estamos entusiasmados em anunciar que Macau será o destino da sexta e sétima edições da cerimónia”, referiu William Drew, editor de “Asia’s 50 Best Restaurants”. O responsável pela publicação explicou ainda que a riqueza histórica de Macau reflecte-se também na sua “diversidade cultural gastronómica” e “restauração vibrante”.

A organização, no território, da cerimónia de atribuição das distinções no âmbito do projecto “Asia’s 50 Best Restaurants” deve custar aos cofres do erário público qualquer coisa como quatro milhões de patacas, revelou a directora dos Serviços de Turismo, Maria Helena de Senna Fernandes.