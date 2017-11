A 34.ª edição de “Marcha para um Milhão”, que decorre a partir das 10h do dia 10 de Dezembro, vai percorrer quatro quilómetros, entre o Centro de Ecuménico Kun Iam à Avendida Dr. Sun Yat-Sen, em Macau. O evento é organizado pelo Fundo de Beneficência dos Leitores do Jornal Ou Mun. À emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a associação afirmou que distribuiu 11,674 milhões de patacas a várias associações locais para apoio à recuperação dos danos graves provocados pela passagem do tufão Hato.

