No primeiro lugar do ranking das cidades mais visitadas do mundo está a vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, de acordo com os dados esta terça-feira divulgados pelo EuroMonitor. Macau fica à frente de cidades como Dubai, Paris e Nova Iorque e é apenas ultrapassado por Singapura, Banguecoque e Londres.

De acordo com um relatório divulgado esta terça-feira pelo EuroMonitor, Macau é a quinta cidade mais visitada do mundo, ultrapassando destinos turísticos como o Dubai, Paris, Nova Iorque, Shenzhen ou Kuala Lumpur. Na liderança do ranking das cidades mais solicitadas pelos turistas encontra-se Hong Kong, com 26,6 milhões de entradas registadas, seguido de perto por Banguecoque (21,2 milhões) e por Londres (19,2 milhões). Macau fica apenas aquém de Singapura por 1,2 milhões de visitantes; a cidade-estado recebeu 16,6 milhões de visitantes no ano passado.

Contudo, se forem tidos em conta os dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), que não efectuam a distinção entre visitantes e turistas, Macau subia de imediato para o primeiro lugar do ranking. De acordo com os números divulgados pela DSEC, passaram pelo território em 2016 mais de 30 milhões de visitantes.

As previsões avançadas pelo EuroMonitor dão conta de que Macau deverá receber, no ano de 2025, 27,9 milhões de visitantes. As estimativas são algo conservadoras quando comparadas com as da Direcção dos Serviços de Turismo (DST) da RAEM que, no seu Plano Geral do Desenvolvimento da Indústria do Turismo de Macau, prevê que, no mesmo ano, Macau possa receber entre 38 a 40 milhões de visitantes. Se tivermos estes números em conta, em 2025 o território vai disputar o segundo lugar do ranking das cidades mais visitadas com Banguecoque. Estima o EuroMonitor que, no mesmo ano, a capital tailandesa seja visitada por 39,8 milhões de pessoas. Hong Kong irá manter-se no topo da tabela com um número de visitantes estimado em 44 milhões.

No capítulo das cidades inteligentes, “Seul e Hong Kong são ambas sérias concorrentes”. Como exemplo, na vizinha região administrativa especial é apontado o “Octopus Card”, o equivalente ao MacauPass, e que, segundo o EuroMonitor, “foi um dos primeiros cartões inteligentes do mundo”. Já as autoridades sul-coreanas vão testar, durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, que se disputam na estância de Pyeongchang a primeira rede de Internet 5G.

O WeChat é também alvo de referência no relatório do EuroMonitor que estima que esta aplicação seja usada por mais de 750 milhões de utilizadores e refere os planos de expansão da plataforma chinesa para a Europa e a América do Norte: “O WeChat tem tido uma importante influência em tornar a China menos dependente das transacções com dinheiro. A aplicação permite aos seus utilizadores marcarem viagens, fazerem o check-in de voos e hotéis, contactar serviços de clientes, reservar actividades ou mesas em restaurantes ou ligar as luzes ou televisão nos seus quartos de hotel”, pode ler-se no documento.

As cidades asiáticas estão, assim, a mudar a mentalidade de “mobile first” (telemóvel primeiro) para “mobile only” (apenas telemóvel). De acordo com números avançados no relatório produzido pela empresa global de serviços sedeada em Londres, mais de 60 por cento das compras relacionadas com viagens na República Popular da China foram feitas através do telemóvel, em detrimento do computador