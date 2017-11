Lucros do BNU aumentaram 16,9 por cento até Setembro

O Banco Nacional Ultramarino (BNU) fechou os nove primeiros nove meses do ano com lucros de 564,08 milhões de patacas, mais 16,9 por cento em termos anuais homólogos, indicam dados publicados esta quarta-feira em Boletim Oficial.

De acordo com o balancete, em 30 de Setembro, o BNU registou proveitos de 1,39 mil milhões de patacas e custos de 835,3 milhões de patacas.

Nos primeiros nove meses do ano passado, o Banco Nacional Ultramarino obteve lucros de 482,36 milhões de patacas, qualquer coisa como 47,4 milhões de euros ao câmbio da altura.

A instituição, que tem também as funções de banco emissor de moeda em Macau, uma missão que partilha com o Banco da China, conta actualmente com vinte agências, incluindo uma na Ilha da Montanha, em Zhuhai, o município continental contíguo à RAEM

O BNU em Macau encerrou 2016 com lucros de 560,5 milhões de patacas, mais 9,8 por cento do que em 2015.