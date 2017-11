Luanda espera crescimento de 3,4 por cento para 2018

O Governo angolano está a trabalhar numa base macroeconómica para 2018 que assenta no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,4 por cento, mas uma taxa de inflação ainda a dois dígitos, acima dos 17 por cento a um ano.

As projecções constam do Plano Intercalar do executivo a seis meses (Outubro a Março), para melhorar a situação económica e social do país, aprovado a 10 de Outubro, na primeira reunião do conselho de ministros presidida pelo novo chefe de Estado, João Lourenço, e que antecede a apresentação do Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2018.

No documento, a que a Lusa teve acesso, a previsão do crescimento da economia é impulsionada essencialmente pelo aumento no PIB não petrolífero, que sobe 4,4 por cento, enquanto o PIB petrolífero aumenta apenas 1,3 por cento.