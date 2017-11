LAG 2018: O ensino especial e a promoção efectiva da língua portuguesa em Macau como prioridades

O reforço orçamental anunciado pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, para as áreas que tutela, deveria ser utilizado para colmatar as falhas no ensino especial e inclusivo e para uma promoção efectiva do português em Macau e a inerente criação de quadros bilingues. Estas são algumas das considerações que Marisa Peixoto e Rui Rocha tecem relativamente ao futuro da educação em Macau, tendo em vista a melhoria do sistema de ensino do território.

Dentro de menos de uma semana, o Chefe do Executivo desloca-se à Assembleia Legislativa para apresentar as Linhas Gerais de Acção Governativa para o próximo ano e o PONTO FINAL ouviu as opiniões de dois dirigentes de instituições de ensino do território sobre o que consideram prioritário no domínio da educação. Por um lado, Rui Rocha, director do Departamento de Português da Universidade Cidade de Macau (UCM), considera que deve haver uma maior aposta no Português no ensino não-superior e a criação de condições para que haja qualidade no ensino do idioma nas instituições de ensino superior. Já Marisa Peixoto, directora do jardim de infância D. José da Costa Nunes, preocupa-se com a falta de técnicos especializados para alunos com necessidades educativas especiais: “Temos muitas dificuldades na contratação [de técnicos especializados para crianças com necessidades especiais]. A entidade [DSEJ] que nos fornece os técnicos não consegue dar resposta ao número muito elevado de crianças e não faculta os apoios que estas deveriam ter. Eles têm, mas têm durante pouco tempo por semana por falta de técnicos especializados”, revelou Marisa Peixoto, referindo-se aos especialistas que dominam a língua portuguesa.

A dirigente, que substituiu Lola Flores do Rosário para assumir a posição de directora do Jardim de Infância D. José da Costa Nunes em meados deste ano, defendeu “uma maior agilização do processo de recrutamento” e sublinhou que o vazio nesta área “é uma das grandes dificuldades” com que o estabelecimento de ensino pré-primário se está a deparar este ano.

O D. José da Costa Nunes tem actualmente “12 meninos no ensino especial”, sendo que existem “ainda muitas crianças a serem avaliadas”. Contam-se uma psicóloga a tempo inteiro e duas conselheiras a tempo parcial a trabalhar na escola. A estas acrescem técnicos de terapia da fala, uma educadora de ensino especial e uma terapeuta ocupacional (fora dos quadros do jardim de infância) que, considera Peixoto, não estão disponíveis em número suficiente de horas.

Com o anúncio do reforço orçamental para as áreas tuteladas pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, entre as quais se enquadra a educação, Marisa Peixoto aponta que “o ensino especial e o ensino inclusivo é uma das falhas a colmatar”: “De resto, a nível de pré-primário, não sinto falta de grande coisa porque nós vamos tendo subsídios para todos os projectos e tudo o que queiramos fazer a nível de equipamentos. Não nos podemos queixar muito”, disse a dirigente, que revelou ainda que a instituição está “a trabalhar para uma possível abertura de uma sala de ensino especial para dar resposta às dificuldades”.

A POLÍTICA LINGUÍSTICA DE MACAU: O CASO DA TRADUÇÃO E DOS INTÉRPRETES-TRADUTORES

Rui Rocha defende “uma promoção efectiva” do português em Macau e destacou a criação de quadros bilingues como “um aspecto relevante que interessa no que diz respeito à linguística de Macau”. O Governo, depois de lhe ser atribuída a tarefa de reforçar o seu papel de plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa, tem investido no ensino da língua, mas o académico ainda encontra espaço para melhorias: “Para [uma promoção efectiva] são importantes duas coisas: primeiro, é importante que a aprendizagem do português para áreas tão relevantes como a tradução e como o direito não seja feita à boca das universidades. Ou seja, nós temos um sistema de ensino não superior que deve formar o número suficiente de alunos em língua portuguesa para poderem alimentar quer os cursos de intérpretes-tradutores com proficiência (…), quer os de Direito”, explicou Rui Rocha.

O director do Departamento de Português da Universidade de Macau questiona-se sobre de que forma “uma pessoa que vai iniciar um curso de intérprete-tradutor sem saber português vai conseguir atingir graus de proficiência para conseguir ser um bom intérprete-tradutor”. Por outro lado, começar a aprendizagem no ensino primário é fundamental “para não se correr o risco como se tem corrido ao longo dos anos que é entrarem alunos para um curso de Direito que em quatro anos seguramente não estão habilitados em termos de competências linguísticas do português a irem às fontes, à doutrina e à jurisprudência do direito de um modo proficiente para conseguir interpretar as leis”.

Rui Rocha destacou ainda que é importante que a língua portuguesa seja ministrada com “professores proficientes e actualizados”, “cargas horárias bem estudadas” e um “plano curricular muito bem estruturado”. No caso do ensino superior, que lhe diz respeito, “é importante criar condições para que haja qualidade no ensino”.