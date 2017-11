Jogador burla mulher em 10 milhões de patacas  

Em Fevereiro deste ano, um apostador local de 45 anos conheceu uma mulher, também residente do território, que tinha acabado de se divorciar. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o indivíduo fez-se passar por irmão de um director de casino e um mês depois os dois iniciaram uma relação. O jogador começou a pedir dinheiro emprestado à mulher em causa alegando que receberia uma parcela de 1,1 mil milhões de patacas do casino, com a premissa de pagar 10 milhões em garantias. Quando conseguiu os 10 milhões de patacas, o indivíduo desapareceu. A Polícia Judiciária deteve o suspeito nesta segunda-feira, que disse ter perdido o montante em questão.

