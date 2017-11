Instituto Cultural vai vender produtos de autor na loja de souvenirs da Casa do Mandarim

O Instituto Cultural abriu as inscrições para que as entidades culturais e criativas inscritas na “Base de Dados das Indústrias Culturais e Criativas” possam colocar os produtos que concebem à venda na Loja de Presentes da Casa do Mandarim. Os interessados devem estar inscritos na base de dados e finalizar o processo de candidatura até ao próximo dia 17 de Novembro. Serão seleccionadas cinco entidades na categoria de artigos culturais e criativos de cariz geral, seis na categoria de artesanato e duas na categoria de ornamentos. O Instituto Cultural não estabeleceu limites de quotas para o número de publicações e de gravações de música popular, nem vai limitar a participação de organizações de caridade sem fins lucrativos.

A primeira fase de selecção de candidatos conduzida pelo Instituto Cultural terá por base critérios como a originalidade dos artigos e a alusão dos produtos à Casa do Mandarim e à rede de património mundial de Macau. Na eventualidade de as entidades seleccionadas serem em número superior às quotas referidas, os candidatos finais serão seleccionados através de sorteio. As entidades culturais e criativas seleccionados poderão colocar os seus artigos à venda em regime de consignação, explica o Instituto Cultural num comunicado enviado às redacções.

O formulário de recolha de informações para inclusão na “Base de Dados das Indústrias Culturais e Criativas” pode ser descarregado nas páginas electrónicas do Instituto Cultural ou das Indústrias Culturais e Criativas de Macau. Os formulários e respectivos ficheiros electrónicos e anexos devem ser entregues no edifício do Instituto Cultural.

O Centro de Informações sobre Património Cultural e Loja de Presentes da Casa do Mandarim foi estabelecido em 2011 pelo Instituto Cultural. Este tem por objectivo não apenas a comercialização de lembranças alusivas ao património mundial de Macau e à Casa do Mandarim, mas também de publicações e artigos de design do organismo e também artigos culturais e criativos de Macau.