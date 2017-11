Inquérito sobre a saúde revela descida na prevalência de hipertensão e subida da obesidade  

Os resultados do Inquérito sobre a Saúde de Macau, realizado em 2016, foram ontem apresentados. Numa comparação com alguns dos dados relativos a 2006, verifica-se uma descida ligeira na prevalência de hipertensão e na taxa de tabagismo. Já nas taxas de obesidade e de diabetes regista-se, uma década depois, uma ligeira subida.

Sílvia Gonçalves

A prevalência de hipertensão entre os residentes com idade igual ou superior a 18 anos foi em 2016 de 25,5 por cento, o que representa uma ligeira quebra face aos 28,8 por cento registados há uma década. Também na taxa de tabagismo se verifica, na mesma faixa etária, uma pequena descida: se em 2006 esta se situava nos 18,36 por cento, no ano passado o mesmo indicador foi 16,6 por cento. Já a taxa de obesidade apresenta um acréscimo, dos 3,9 por cento de 2006 para os 5,1 por cento de 2016. Os dados relativos ao ano passado figuram nos resultados do Inquérito sobre a Saúde de Macau, realizado entre Abril e Julho de 2016. A iniciativa, cujas conclusões foram ontem dadas a conhecer, já não se realizava desde 2006. O mesmo estudo indica que 38,4 por cento dos residentes têm um consumo excessivo de sal ‘per capita’ na família e que 10 por cento consome mesmo mais do dobro do limite máximo recomendado.

O inquérito, elaborado entre Abril e Junho de 2016, contou com a participação de 2802 habitantes de Macau. Nos resultados inicialmente apresentados à imprensa, ontem, pelo chefe do Centro de Prevenção e Controlo de Doença dos Serviços de Saúde, apenas figuravam os dados relativos ao relatório de 2016. Uma conferência de imprensa marcada ainda pela grande dificuldade que os jornalistas dos órgãos de comunicação social em língua portuguesa tiveram em aceder à informação veiculada pelos responsáveis dos Serviços de Saúde, dada a baixa qualidade da tradução facultada pelos tradutores-intérpretes. Num encontro posterior com Lam Chong, foi possível aceder aos valores de 2006 de alguns dos indicadores que figuram no inquérito. Assim, em 2016 – e no que toca às taxas de sobrepeso e de obesidade – estas são, respectivamente, de 25,5 e de 5,1 por cento. Já em 2006, e ainda que os critérios de medição usados tenham sido diferentes, assinalou Lam Chong, a taxa de sobrepeso foi de 22,4 por cento e a de obesidade situou-se nos 3,9 por cento, tendo-se verificado, assim, uma ligeira subida dos dois indicadores em 2016.

A prevalência de hipertensão, em residentes com idade igual ou superior a 18 anos, foi em 2016 de 25,5 por cento. Uma prevalência ligeiramente inferior ao valor de 28,8 por cento registado em 2006. Já na diabetes, a taxa geral de incidência foi em 2016 de 7,1 por cento. Segundo Lam Chong, em 2006 esta havia sido de 5,3 por cento: “Mas tenho algumas dúvidas, por isso não tinha apresentado aqui. Preciso de tempo, por causa dos padrões de medição”, referiu, no segundo encontro com a imprensa.

Já no que toca à dislipidémia (níveis anómalos de lípidos no sangue), a taxa geral de incidência foi em 2016 de 24,3 por cento. Já em 2006: “Aqui é difícil comparar porque o critério usado é muito diferente. Mas a taxa em 2006 é de 44,7 por cento”, assinalou Lam Chong no segundo encontro. Já na taxa de tabagismo, a diferença, no espaço de uma década, é pouco significativa. Se em 2016 foi de 16,6 por cento, em 2006 havia sido, esclareceu o responsável, de 18,36 por cento, numa correcção face ao valor de 23,1 por cento referido na primeira conferência de imprensa de ontem.

O mesmo estudo revela que – e igualmente entre cidadãos com idade superior a 18 anos – 6,6 por cento consumiram álcool pelo menos três vezes por semana. Já 7,5 por cento dos cidadãos consome uma média diária de mais de cinco unidades de álcool, enquanto 4,4 por cento consome mais de cinco unidades pelo menos uma vez por semana. O mesmo estudo dá conta de que a proporção de indivíduos que consome diariamente álcool é relativamente mais baixa em comparação com a registada em 2006, que foi de 4,7 por cento.

No indicador da alimentação, o estudo de 2016 revela que 40,9 por cento dos inquiridos ingere menos de 400 gramas de legumes e frutas semanalmente, e são 34,7 por cento, aqueles que “consomem demasiada carne vermelha”. Calculado o sal utilizado nos condimentos domésticos, “38,4 por cento dos residentes têm um consumo excessivo de sal ‘per capita’ na família e 10 por cento dos residentes consomem mais do dobro do limite máximo de sal ‘per capita’ na família (cada indivíduo 5 gramas por dia)”, pode ler-se na informação facultada à imprensa.

No que toca à actividade física semanal, 18,5 por cento dos residentes tiveram em 2016 insuficiente actividade. Por fim, o chefe do Centro de Prevenção e Controlo de Doença assinalou que os valores das doenças crónicas continuam altos e que “é preciso prestar maior atenção aos seus factores de risco.” Lam Chong referia-se a doenças como a hepatite B, cuja taxa de infecção crónica foi de 7,6 por cento em 2016. Sem facultar dados relativos a 2006, adiantou apenas que os resultados são agora melhores no que diz respeito aos jovens, tendo sido atingidos os objectivos da Organização Mundial de Saúde.