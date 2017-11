Importações chinesas subiram 15,9 por cento em Outubro

As importações chinesas aumentaram 15,9 por cento, em Outubro, face ao mesmo mês de 2016, um crescimento superior ao das exportações, que aumentaram 6,1 por cento, de acordo com dados oficias ontem divulgados pelas alfandega chinesa.

As importações da China alcançaram, em Outubro, 994.000 milhões de yuan, enquanto as exportações se fixaram em 1,25 mil milhões de yuan.

A China registou assim, no mês passado, um superavit comercial de 254.470 milhões de yuan, uma queda homóloga de 20,3 por cento

No conjunto dos dez primeiros meses do ano, as exportações aumentaram 11,7 por cento, enquanto as importações subiram 21,5 por cento.