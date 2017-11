Francês Fenestraz corre disfarçado de Michel Vaillant

Companheiro de equipa de Lando Norris na Norris ADD, o francês Sacha Fenestraz, vencedor da edição de 2017 da FR Eurocup, vai estrear-se em Macau com um monolugar que imita ao mínimo detalhe o bólide com que competia o astro francês da banda-desenhada Michel Vaillant. Uma das aventuras do personagem, criado por Jean Graton, tem, de resto, o Grande Prémio de Macau como pano de fundo.

Fenestraz, que se estreou em Setembro ao volante de um monolugar de Fórmula 3 no Circuito alemão de Nurburgring vai competir com a Carlin Motorsports no Circuito da Guia. O bólide com que o jovem piloto gaulês vai competir vai trajar com as mesmas cores e o mesmo motivo, inspirado em Michel Vaillant, com que compete a equipa Rebellion World Endurance Championship Team. Fenestraz vai ainda, alegadamente, receber aconselhamento técnico do próprio Michel Vaillant, no âmbito de uma nova aventura do herói da banda desenhada.