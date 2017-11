Festival Vocal de Macau regressa com voz e piano em destaque  

Concertos, palestras, acções de formação e até uma exposição de figurinos de óperas icónicas, concebidos com materiais recicláveis. O Festival Vocal de Macau regressa este sábado ao Teatro D. Pedro V com um programa que integra intérpretes locais, mas também de Hong Kong, de Taiwan e da Malásia. Todos os eventos em cartaz têm entrada livre.

Arranca este sábado e decorre até 19 de Novembro a 5.ª edição do Festival Vocal de Macau. O programa inclui um concerto com a soprano Wang Xi, acompanhada pelo pianista Ka-Ho Kwok, que faz a abertura do festival. O cartaz integra ainda um recital do barítono local Mars Siu-Hong Lei, presença habitual em produções operáticas do Festival Internacional de Música de Macau. Pelo palco do Teatro D. Pedro V passará também a pianista de Taiwan, Chia-Chi Hsu. O médico e crítico de canto lírico Shee Va vai conduzir uma palestra sobre ópera, mas o seu contributo para o programa não se fica por aí. O clínico vai ainda apresentar uma exposição de figurinos inspirados em óperas tão emblemáticas como La Traviata, Turandot ou Madame Butterfly.

No arranque do festival, a 11 de Novembro, às 17 horas, Shee Va, conduz uma conversa sobre ópera na Fundação Rui Cunha, que contará com acompanhamento musical executado por membros da Associação Vocal de Macau, que organiza o festival. No mesmo dia é inaugurada uma exposição de figurinos concebidos pelo próprio, a partir de materiais recicláveis, e que reproduzem personagens das óperas La Traviata, Turandot, Carmen, Die Zauberflöte e Madame Butterfly.

Também a 11 de Novembro, mas às 20 horas, o concerto de abertura do festival decorre no Teatro D. Pedro V, com a soprano Wang Xi, acompanhada pelo pianista Timothy Ka-Ho Kwok, de Hong Kong. Wang Xi é mestre pelo Conservatório de Música de São Francisco e doutorada pelo Cincinnat College-Conservatory of Music. A cantora é actualmente docente na Escola de Artes do Instituto Politécnico de Macau.

A 13 de Novembro, também às 20 horas, será o barítono Mars Siu-Hong Lei – presença habitual nas produções operáticas do Festival Internacional de Música de Macau – a actuar no D. Pedro V, acompanhado ao piano por Chong Kok Ting, da Malásia. Os dois músicos vão interpretar temas de Mozart, Schubert, Schumann, Strauss e Wolf. No dia 15, às 19h30, e no mesmo espaço, será a vez da pianista Chia-Chi Hsu, de Taiwan, conduzir uma masterclass de piano colaborativo. Chia-Chi Hsu, que se encontra pela primeira vez em Macau, efectuou a sua licenciatura e mestrado no Peabody Institute da Universidade de John Hopkins, nos Estados Unidos, onde teve nove anos de experiência enquanto professora assistente. A pianista, que venceu o Prémio Clara Asherfeld, lecciona actualmente em várias universidades de Taiwan.

O festival encerra a 18 e 19 de Novembro, às 20 horas, com um concerto que reúne excertos de várias óperas, o “Opera Excerpt Concert”, que conta com a participação especial da soprano Wai-Quan Wong, da Malásia. O espectáculo conta ainda com a interpretação dos membros da Associação Vocal de Macau e de Cora Lei, Ivy Lee, Edith Lau, Keith Ng e Chi-Wai Lam, bem como de Nonique Pang e Karen Chao: “A música será cantada em linguagens originais em estilo ‘bel canto’, com cenas de palco e novas imagens, em que o esplêndido mundo da ópera é revelado”, pode ler-se na nota remetida pela organização.

Todos os eventos do programa têm entrada livre.