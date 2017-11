Empresas chinesas e norte-americanas assinaram acordos de negócios no valor de 9 mil milhões de dólares, anunciaram os dois países, no arranque da visita do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Pequim.

Até ao momento, não foram avançados detalhes sobre os 19 acordos assinados ontem, durante uma cerimónia que contou com a presença do Secretário do Comércio norte-americano, Wilbur Ross.