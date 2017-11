Docentes da Universidade de Macau premiados com trabalhos sobre sistemas de recepção

Liu Nengwu, Zhu Lei e Choi Wai Wan, docentes da Universidade de Macau (UM), foram distinguidos na “Conferência Nacional de Antenas (NCANT na sigla inglesa), em Xi’an, pelos seus trabalhos sobre antenas que operam com sistemas TM10 e TM12.

De acordo com um comunicado da maior instituição de ensino superior do território, foram submetidos no total 474 trabalhos técnicos e que foram apresentados na conferência NCANT. Entre eles foram seleccionados inicialmente 207 trabalhos, número que baixou para 30 após a avaliação e recomendação de peritos. No final, subsistiram cinco trabalhos de outras tantas instituições, onde para além da Universidade de Macau estavam ainda as universidades de Xidian, Tsinghua, South China e Jiao Tong.

“O trabalho realizado pelos docentes da UM apresenta um novo conceito de design para melhorar a banda larga alimentada pelos modos TM10 e TM12. Este design necessita que a antena atenda a determinados indicadores de desempenho, como perfil reduzido e largura de banda”, refere a nota da UM, acrescentando ainda que o trabalho “foi altamente elogiado por especialistas da indústria e participantes”.