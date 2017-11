Doca dos Pescadores recebe celebração musical dedicada às corridas automóveis

A Doca dos Pescadores vai ser o palco do “Passion for the Track”, evento que irá decorrer entre 17 e 19 de Novembro na “Legend Boulevard”.

À semelhança de edições anteriores, o tema deste ano será uma vez mais as corridas automóveis, contando com actuações musicais com artistas de Macau e de Hong Kong, num evento intitulado “Rock it Party”.

Entre a música e a dança irão também ter lugar outros eventos , com a organização a convidar clubes automóveis locais a promover actividades, estando ainda em agenda encontros com pilotos de renome internacional oriundos de Hong Kong.

De acordo com a organização, a iniciativa tem como objectivo a “promoção e desenvolvimento do sector do turismo local, contribuindo para o objectivo de Macau de se tornar num Centro Mundial de Turismo e Lazer”.

No dia 17, pelas 19h30, decorre a cerimónia de abertura, com actuações de Germano Guilherme, Kylarmary, Josie Ho e The Fisher Band. O “prato forte”, contudo, está marcado para o segundo dia, entre as 18h30 e as 23h00, com a actuação da banda Supper Moment, de Hong Kong, e dos grupos locais Blademark e Scamper.