Delegação do sector MICE de Macau participa em evento em Xiamen  

O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) liderou uma delegação de representantes do sector das convenções e exposições (MICE, na sigla inglesa) do território na “Semana Internacional do Sector das Exposições”. O evento decorre até ao final do dia de hoje na cidade continental de Xiamen, na província de Fujian, tendo atraído cerca de 1,500 profissionais locais e estrangeiros do sector MICE. A iniciativa “visou impulsionar o intercâmbio e a cooperação entre representantes do sector MICE da China Continental, Ásia Pacífico, BRICS [Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul], Taiwan, Hong Kong e Macau”, de acordo com um comunicado enviado pelo IPIM às redacções.

No discurso que proferiu no certame, Jackson Chang, presidente do IPIM, reiterou a política de dar “prioridade às convenções” defendida pelo Governo, como forma de estimular o desenvolvimento do sector MICE local. Assim, promove-se igualmente “o posicionamento do território enquanto plataforma de promoção da cooperação entre a China continental, os países de língua portuguesa e os países e territórios abrangidos pela iniciativa nacional ‘Uma Faixa, Uma Rota’”.

“O objectivo é fazer uso conjunto das principais políticas de desenvolvimento a nível nacional e das vantagens competitivas de Macau enquanto plataforma, bem como dos serviços de apoio disponibilizados pelo IPIM, designadamente o serviço de agência única para licitação e apoio das actividades MICE, para promover novas oportunidades de negócio ligadas ao sector MICE”, explicou Jackson Chang, citado em comunicado do IPIM.

Para além do IPIM, Macau fez-se representar pela Macau Federal Commercial Association of Convention &Exhibition Industry, pela Associação das Companhias e Serviços de Publicidade de Macau, pela Associação de Comércio e Exposições de Macau e pela Associação das Companhias e Serviços de Publicidade de Macau.