CTT voltam a associar-se ao Grande Prémio de Macau

A Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações vai voltar a associar-se ao Grande Prémio de Macau, com a criação de um Posto de Correio Temporário onde os entusiastas da filatelia podem obter o carimbo comemorativa alusivo à 64.a edição da principal prova do calendário desportivo do território. O Posto Temporário vai operar a 18 e 19 de Novembro junto à bancada do Hotel Lisboa, mas o carimbo também pode ser encontrado na Loja de Filatelia da Estação Central. Na mesma ocasião serão comercializados dois envelopes comemorativos com diferentes designs ao preço unitário de três patacas por envelope.

