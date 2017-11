Contencioso jurídico trava obras no Convento da Ilha Verde  

O Instituto Cultural quer que a empresa proprietária da colina da Ilha Verde proceda à recuperação do antigo convento ali existente. Um representante da Companhia Wui San diz que não pode proceder à qualquer intervenção no edifício enquanto a posse do terreno permanecer envolvida num contencioso jurídico.

Elisa Gao

A Companhia de Desenvolvimento Wui San Limitada, a empresa proprietária da colina da Ilha Verde, foi recentemente intimada pelo Instituto Cultural a proceder à recuperação da antiga Casa de Retiro da Ilha Verde, num processo que deve ter em linha de conta não só o estilo original do edifício, como também os materiais que foram utilizados na construção do imóvel.

“O Convento permaneceu na colina anos a fio sem ser alvo de qualquer tipo de intervenção. Se tivermos de avançar para a obra, é bom que façamos tudo de uma assentada. Do meu ponto de vista, se o objectivo passa por proteger o edifício, então não devemos ter em conta apenas a aparência exterior. A recuperação do interior também é muito importante”, sustentou ontem Fu Weijie, representante da Companhia de Desenvolvimento Wui San, durante uma conferência de imprensa.

O problema, sustenta Fu Weijie, é que não há memória de como seria a aparência original da estrutura: “Há alguns anos, fizemos chegar por mais de uma vez queixas à Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, a dar conta da ocupação ilegal do Convento. As pessoas que se apropriaram do espaço fizeram o que bem entenderam. Instalaram inclusive electricidade. Os cabos ainda podem ser vistos na parede”, ilustra o representante da empresa proprietária da Ilha Verde.

Fu Weijie recorda, de resto, que o caso de ocupação esteve na origem de um contencioso jurídico que ainda se prolonga, ainda que o Tribunal Judicial de Base tenha decidido em 2015 que os ocupantes tinham de abandonar as instalações do Antigo Convento. Uma das famílias visadas recorreu da sentença para uma das instâncias superiores e o caso está desde então em águas de bacalhau.

A luta nos tribunais está, de resto, na origem da conferência de imprensa de ontem: apesar de ter sido intimada a proceder à recuperação do imóvel, a empresa convocou os jornalistas para esclarecer que não pode proceder a qualquer intervenção enquanto o resultado do concurso não for conhecido.

Ciente do valor histórico e patrimonial do Convento, Fu Weijie sugere que o edifício possa ser transformado numa atracção turística aberta ao público e associada a uma zona de lazer que abranja o que resta da colina.

A Companhia de Desenvolvimento Wui San está também obrigada pelo Governo a preservar 36 árvores existentes no espaço envolvente do Convento e consideradas valiosas pelo Executivo, num processo que continua a suscitar dúvidas aos representantes da empresa: “Enviei cartas para o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais e para outro departamento porque, pura e simplesmente, não sei onde estão as 36 árvores em questão. Nem sei qual é o actual estado de conservação delas: não sei se sofreram algum tipo de danos, se estão em boas condições. Por outro lado, também não dispomos do tipo de conhecimento para proceder às intervenções que nos são exigidas. Estamos ainda à espera de uma resposta do Governo”, explica Fu.

O representante da Companhia Wui San teme, de resto, que uma catástrofe possa se fazer anunciada, dada a utilização não autorizada dos barrancos da colina para plantar vegetais: “Alguém, não sabemos bem quem, tem o hábito de plantar vegetais na encosta”, explica Fu Weijie, para explicar o receio que alimenta de que parte da encosta possa vir a colapsar em caso de chuvas intensas.

Apesar das queixas que fez chegar aos jornalistas, Fu garante que a empresa que representa está em cooperar com o Governo no que toca ao aproveitamento da colina.

Por fim, o representante da Companhia de Desenvolvimento Wui San fez questão de mostrar aos jornalistas o título de propriedade relativo ao terreno onde está situado o Convento: o documento, datado de 2007, diz que a empresa é proprietária de 56 mil metros quadrados na Ilha Verde, num lote que abrange por inteiro a colina.