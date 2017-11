Consultora portuguesa vai promover empresas tecnológicas europeias no Continente

O Centro de Excelência ENRICH tem por objectivo apoiar organizações europeias focadas em ciência e tecnologia a estabelecerem parcerias com entidades chinesas. Com representações em Pequim e em Chengdu, a nova plataforma é gerida pela Sociedade Portuguesa de Inovação.

A Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI), consultora com sede no Porto e com presença em Pequim, inaugurou uma plataforma na República Popular da China para apoiar empresas tecnológicas europeias no mercado chinês, no âmbito de um programa apoiado pela Comissão Europeia.

O Centro de Excelência ENRICH (European Network of Research and Innovation of Centres and Hubs, China) foi aberto em Pequim e Chengdu, capital da província continental de Sichuan, com o objectivo de “apoiar organizações europeias focadas em ciência e tecnologia, estabelecendo parcerias e relações com o mercado chinês”, anunciou a Sociedade Portuguesa de Inovação em comunicado.

Aquele projecto é financiado no âmbito do “Horizonte 2020”, o maior programa público de apoio à investigação e à inovação do mundo, com um orçamento de quase 80 mil milhões de euros , montante que é equivalente a 8 por cento do orçamento comunitário.

Sara Medina, administradora da SPI e coordenadora do ENRICH, lembrou que “um dos maiores problemas que as empresas e organizações europeias enfrentam é a falta de canais de cooperação com as entidades chinesas”.

O ENRICH vai oferecer consultadoria, colaboração e treino especializado para empresas e organizações de investigação europeias.

Pequim está a lançar um plano designado “Made in China 2025”, para transformar o país numa potência tecnológica, com capacidades nos sectores de alto valor agregado, incluindo inteligência artificial, energia renovável, robótica e carros eléctricos.

Empresas europeias queixam-se frequentemente de dificuldades no acesso ao mercado chinês, cujo acesso depende por vezes da transferência de tecnologia para competidores locais.

Fundada em 1997, a Sociedade Portuguesa de Inovação é uma consultora privada que actua nas áreas da inovação, da promoção da internacionalização de empresas e da gestão do conhecimento.

Além de contar com um escritório de representação em Pequim, está também presente no território e em Singapura, nos Estados Unidos da América e em vários pontos da Europa.

A China é actualmente o segundo maior parceiro comercial da União Europeia, a seguir aos Estados Unidos, enquanto o ‘grupo dos 28’ é o principal destino das exportações chinesas.