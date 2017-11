Circuito “seguro e em condições” para receber o Grande Prémio  

A Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau apresentou ontem as disposições especiais de trânsito para a 64.ª edição do Grande Prémio de Macau. O perímetro do Circuito da Guia conta este ano com mais seis portões, como forma de minimizar o impacto causado aos residentes pelo maior certame desportivo regular da RAEM.

Pedro André Santos

A pouco mais de uma semana do arranque do Grande Prémio de Macau continuam a ultimar-se detalhes e preparativos para que esteja tudo a postos quando o tiro de partida para o evento for dado.

A Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau deu ontem a conhecer os trabalhos relativamente ao ordenamento do trânsito, que este ano se revelaram um pouco mais complicados devido à passagem do tufão Hato por Macau: “Só uma pequena parte das vias foi afectada pelo tufão Hato, mas conseguimos finalizar tudo de acordo com o previsto. Podemos considerar o circuito seguro e em condições para satisfazer os requerimentos da FIA”, referiu Pun Weng Kun .

O coordenador da Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau destacou ainda o “grande apoio” feito pela população, pedindo compreensão para os já habituais incómodos inerentes ao certame: “Em princípio, os residentes já estão habituados em relação à questão do trânsito. Também estou confiante que a população vai compreender eventuais problemas de congestionamento. Por isso queria também apelar a que saiam um pouco mais cedo de casa, deslocando-se a pé ou de autocarro durante estes quatro dias”, referiu.

Ao longo do evento, o Circuito vai ser fechado às seis da manhã, abrindo posteriormente no final das provas, após a respectiva inspecção de segurança da comissão organizadora em conjunto com a Polícia de Segurança Pública.

Os habituais trabalhos de repavimentação do circuito tiveram início nas férias de Verão, tendo sido concluídos antes do início do ano escolar. Os estragos provocados pelo tufão Hato obrigaram, no entanto, a trabalhos extra, com a realização de algumas obras, que foram concluídas a 29 de Setembro.

Uma das novidades para este ano passa pela adição de mais portões de acesso ao Circuito. A medida tem para reduzir o impacto causado pela prova: “Na artéria principal, na Avenida da Amizade, que tem imensos cruzamentos, temos vindo a planear e executar portões cada vez de maior largura para permitir que haja um desvio de trânsito para as necessidades dos cidadãos. Este ano continuámos a implementá-los, e no nosso circuito já temos 146 portões, mais seis unidades do que no ano passado”, referiu Diamantino Torrado, responsável pelas estratégias de segurança do traçado da Guia.

O coordenador da subcomissão de infra-estruturas da Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau acrescentou ainda que a abertura ao público do passeio pedonal do reservatório será feita a 1 de Dezembro, enquanto que o parque de estacionamento do Terminal Marítimo será entregue à Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego a 24 de Novembro, que posteriormente anunciará “quando será a abertura ao público”.