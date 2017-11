CCT emite série filatélica sobre mobília tradicional chinesa  

A Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT) vai emitir uma nova série de selos sobre “Mobília Tradicional Chinesa”. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a nova série inclui um conjunto de quatro selos e uma pagela filatélica, onde surge uma mesa feita a partir da madeira de cor amarela da árvore de Huanghuali. A folha de quatro carimbos e a a pagela com um selo serão vendidas a 300 patacas. De acordo com a Ou Mun Tin Toi, os CTT também venderão dois tipos de envelope de lembrança com designs distintos durante o Grande Prémio e estabelecerá uma Estação Postal provisória por trás da Bancada do Lisboa a 18 e 19 de Novembro onde estará disponível um carimbo especial alusivo à 64.a edição do Grande Prémio de Macau.

