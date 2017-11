Casinos poderão quadruplicar volume de receitas até 2022

Os prognósticos foram avançados na terça-feira pela Morgan Stanley. A agência de corretagem diz que o investimento feito em infra-estruturas e o aumento do poder de compra de quem visita o território deverão contribuir para que as concessionárias de jogo possam bater recordes em 2022.

As receitas brutas do sector do jogo podem atingir, no território, a fasquia dos 53 mil milhões de dólares norte-americanos (426 mil milhões de patacas) em 2022, num crescimento impulsionado pelo investimento em novas infraestruturas, pelo aumento do número de visitantes e pelo acréscimo do poder de compra de quem visita a RAEM e aposta nos casinos locais.

As estimativas foram avançadas pela Morgan Stanley na terça-feira. Num relatório denominado “Macau 2022 – Power of Compounding” (Macau 2022 – O Poder do Crescimento) a empresa global de serviços globais mostra-se convicta de que em 2020 a indústria do jogo terá capacidade para gerar o dobro das receitas brutas que gera actualmente. Analistas da empresa esperam que as receitas globais de jogo dentro de três anos superem a barreira dos 230 mil milhões de dólares norte-americanos, mercê da entrada em funcionamento da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e da conclusão da primeira fase do projecto de desenvolvimento da ilha da Montanha: “Estamos convictos que a qualidade do crescimento registado no sector do jogo vai melhorar, uma vez que mais de 80 por cento das receitas previstas têm origem no segmento de massas. A partir de 2018, esperamos ver desenvolvimentos ao nível das infraestruturas que vão contribuir para o alterar das regras do jogo. Referimo-nos sobretudo à ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e ao projecto da ilha de Hengqin. Também acreditamos que em 2022, a questão da renovação das licenças já estará clarificada, bem como as intenções do Governo de Macau em termos de limitações ao jogo ou ao desenvolvimento de novas infraestruturas”, defendem os analistas.

A empresa reconhece, ainda assim, que as estimativas não têm em conta eventuais alterações que poderão ter um peso preponderante no futuro da indústria dos casinos no território: “A nossa avaliação a longo termo pode falhar por completo se as concessionárias forem obrigadas a saldar investimentos de uma assentada ou se, por outro lado, o Governo aproveitar o processo de renovação das licenças para anunciar uma subida dos impostos sobre o jogo”, ressalva a Morgan Stanley.

A curto e médio prazo, a empresa está convicta que a nova oferta ao nível da indústria do turismo, uma melhor combinação de recursos entre os segmentos de massas, VIP e Premium e a afirmação de um ambiente de negócios que é não apenas mais estável, mas também mais competitivo. Os analistas da Morgan Stanley rectificaram, por isso, as previsões para 2018 e para 2019: no próximo ano, as receitas brutas do sector do jogo devem crescer 11 por cento (uma primeira previsão da empresa apontava para nove por cento), ao passo que em 2019 a margem de crescimento deve ser de 12 por cento, um valor quatro pontos percentuais mais elevado que o originalmente previsto pela agência de corretagem.