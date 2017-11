Carreira 18B começa amanhã a circular

Operando com um veículo de médio porte, a carreira 18B vai entrar em funcionamento esta sexta-feira, seguindo o mesmo percurso da carreira 18. A nova carreira circula nos dois sentidos entre a Rua da Serenidade e a Barra, das 07:00 às 22:00 e com uma frequência de partida de 6 a 15 minutos, refere a Direcção dos Serviço para os Assuntos de Tráfego (DSAT).

A carreira 18 percorre actualmente várias zonas residenciais e comerciais da cidade, incluindo a Zona Norte, Rua do Campo, a Avenida da Praia Grande, a zona da Barra, Hospital Kiang Wu e Avenida do Coronel Mesquita, tendo o número de passageiros transportados entre Janeiro e Setembro deste ano ultrapassado as 12 mil pessoas por dia.

No entanto, devido ao facto de algumas vias serem relativamente estreitas não é possível circular com um veículo de porte maior, obstando ao aumento da sua capacidade de transporte, o que levou a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego a criar a nova carreira com base no mesmo itinerário da carreira 18.

O novo serviço, porém, não vai passar pela Rua de Francisco Xavier Pereira, Travessa do Padre Narciso, Rua de S. Lourenço, Rua do Padre António, Rua de Almirante Sérgio, Avenida de Almeida Ribeiro, Rua dos Mercadores e Rua de Cinco de Outubro, nota a DSAT.