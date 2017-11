Associação Novo Macau exige licença de maternidade de 90 dias  

A Associação Novo Macau sugeriu ao Governo o aumento da licença de maternidade para os 90 dias. Numa conferência de imprensa organizada ao início da tarde de ontem, a principal plataforma pró-democratica do território defendeu ainda a criação de uma licença de paternidade de pelo menos sete dias.

Elisa Gao

No último dia de consulta pública da revisão da Lei das Relações de Trabalho e do Regime de Trabalho a Tempo Parcial, a Associação Novo Macau sugeriu, em conferência de imprensa, o aumento das licenças de maternidade e paternidade.

Tendo por base a Convenção de Protecção da Maternidade, assinada no ano 2000 (Convenção 183) e promulgada pela Organização Mundial do Trabalho, a licença de maternidade deve ser de 14 semanas, ou seja, de 98 dias. Tendo por base um tal convénio, a Associação Novo Macau sugeriu que as trabalhadores devem ter direito aos 90 dias de licença de maternidade, dos quais 76 devem ser gozados após o parto e os restantes 14 podem ser aproveitados antes ou depois do nascimento da criança. Adicionalmente, as trabalhadoras, defende a Novo Macau, devem ter direito a mais 30 dias de licença ou sem vencimento ou com metade do pagamento, se um tal procedimento for tido como necessário.

Em relação à licença de paternidade, a Associação Novo Macau defendeu que os progenitores devem ter direito a sete dias pagos e poderem optar por ter outros sete dias sem pagamento ou com metade do pagamento. No caso da licença de paternidade, a associação defende que os dias devem ser integralmente gozados até 30 dias após o nascimento da criança.

No texto de consulta, o artigo 44 da Lei das Relações de Trabalho – “o trabalhador está dispensado da prestação de trabalho em dias de feriados obrigatórios, sem perda de remuneração de base” – será revisto de modo a que os feriados obrigatórios possam ser substituídos por três feriados públicos ou outros três dias. A Associação novo Macau opõe-se fortemente à mudança: “Isto é reduzir a protecção do direito dos trabalhadores de gozar uma folga. Os feriados obrigatórios vão deixar de ser obrigatórios e os trabalhadores não vão ter direito ao pagamento extra ou aos dias que deviam ter”, disse Chan Lok Kei, membro da Associação Novo Macau.

O texto de consulta sugere o cancelamento das contribuições obrigatórias para a segurança social, férias anuais e a compensação para os contratos a termo. A Associação Novo Macau considerou que o conjunto de medidas definidas na lei e direccionadas para os trabalhadores a tempo parcial são injustificadas e vão fazer com que seja difícil atrair pessoas para a prestação de serviços a tempo parcial. A associação sugeriu que os trabalhadores a tempo parcial possam ter uma certa segurança no direito de férias anuais e compensação no término dos contratos com base na porção das suas horas de trabalho em comparação com as horas de trabalho a tempo inteiro.