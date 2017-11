Associação de Hóquei em Campo pede exclusividade no sintético da Taipa

O presidente da Associação de Hóquei em Campo do território, Filipe de Senna Fernandes, quer que o campo do Centro de Hóquei, junto ao Estádio de Macau, seja utilizado em exclusivo pelos praticantes da modalidade. O dirigente lembra que a modalidade tem uma grande tradição no território. Como forma de testar o campo, a associação vair organizar um torneio no sábado, que deverá contar com seis ou sete equipas.

Pedro André Santos

O campo do Centro de Hóquei sofreu recentemente obras que implicaram uma troca do piso, mas desde então a estrutura tem servido praticamente apenas para a prática de futebol, ao servir de casa emprestada aos jogos da segunda divisão do torneio de futebol de sete, promovido pela Associação de Futebol de Macau no lugar da “Bolinha”.

Filipe de Senna Fernandes, presidente da Associação de Hóquei em Campo, está satisfeito com a renovação do espaço, mas lamenta que o mesmo esteja a ser usado para outras modalidades: “Quero ver se o Instituto do Desporto quer ou não apostar mais no hóquei em campo, que é um desporto com grande tradição em Macau. O nosso campo é um campo de hóquei, e tem o nome de Centro de Hóquei de Macau”, referiu o responsável ao PONTO FINAL.

Para Filipe de Senna Fernandes, existem “outras opções” para o futebol, salientando que “se é para desenvolver esta modalidade é preciso ter algo mais exclusivo”.

No próximo sábado, e como forma de colocar o novo piso à prova, a Associação de Hóquei em Campo vai organizar um torneio que terá a participação de “seis ou sete equipas”, compreendendo atletas de vários escalões: “O torneio será mais para aquecimento, para testar o piso novo, porque estamos a organizar o campeonato para o próximo ano. O torneio vem também a propósito do ‘Olympic Day’, que celebramos todos os anos em diferentes modalidades. Começámos no ano passado, este ano quisemos repetir mas não conseguimos por causa do campo, que estava em obras”, lamentou.

O torneio irá contar, na sua maioria, com as equipas que têm aderido em eventos semelhantes no passado, tendo início marcado para as dez da manhã: “Antes das obras tive em várias reuniões com o Instituto do Desporto e conseguimos ter um piso seguindo os requerimentos internacionais. Antes o campo estava em muito mau estado, penso que vai ser bom em termos de promoção”, acrescentou.

Reeleito em Julho para a presidência da direcção da Associação de Hóquei em Campo, Filipe de Senna Fernandes referiu que no novo mandato vai apostar num trabalho de continuidade, devendo surgir algumas novidades para breve: “Estamos a apostar na nova geração, queremos contratar um novo treinador para a equipa de Macau. O anterior já se foi embora, neste momento ainda não temos um treinador de selecção, estamos a ver as soluções e a discutir com o Instituto de Desporto. Opções há várias, ainda não quero avançar nomes”, concluiu o responsável.