Aliança de Bom Lar: Mais de oitenta por cento concorda com 90 dias de licença de maternidade  

A Aliança de Bom Lar revelou ontem que os resultados do inquérito sobre o novo texto da Lei das relações de trabalho que conduziu mostram que 85 por cento dos entrevistados consideram que as mulheres devem ter direito a licença de maternidade de 90 dias com direito a salário e aos 14 dias incluídos na nova redacção, também eles pagos.

Os resultados indicam ainda que 70 por cento dos inquiridos concordaram com o pagamento da licença de paternidade e que a extensão da licença de maternidade representa uma ajuda ao encorajamento das políticas de natalidade.

Já 80 por cento dos entrevistados responderam que o pagamento do salário durante a licença de maternidade e de paternidade deve ser suportado pelo Governo e pelo empregador.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Wong Kit Cheng, presidente da Aliança de Bom Lar, sugeriu que a revisão deve aditar uma licença de maternidade especial para casos específicos de nados-mortos, aborto involuntário e morte do bebé durante o tempo de licença. No caso de morte da mãe durante o parto ou licença de maternidade, o pai deverá poder ausentar-se do trabalho por mais dias do que os 12 actuais.