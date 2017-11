“50 Best Restaurants” constitui oportunidade para Macau  

Macau, foi ontem anunciado, vai acolher nos próximos dois anos a cerimónia de atribuição de prémios dos 50 Melhores Restaurantes da Ásia (ver texto nesta página), um certame que deverá reunir no território chefs de todo o mundo. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Maria Helena de Senna Fernandes defende que o certame se trata de uma boa oportunidade para internacionalizar o panorama gastronómico do território. A responsável referiu ainda que, depois de ser reconhecida como Cidade Criativa na área da gastronomia, Macau precisa de continuar o trabalho de privilegiar a herança e a inovação.

