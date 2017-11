Visita indesejada: Sul-coreanos participam numa manifestação na zona de Gwanghwamun, em Seul, em oposição à visita do presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, à Coreia do Sul. O presidente norte-americano cumpre uma visita ao país até a meio do dia de hoje, partindo da capital sul-coreana para a República Popular da China. EPA / KIM HEE-CHUL.

