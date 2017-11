“Tudo se vai resolver”, promete Trump na Coreia do Sul

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse ontem, ao visitar uma base militar norte-americana na Coreia do Sul, que “tudo se vai resolver” em relação ao programa nuclear da Coreia do Norte.

“Vamos tratar da situação da Coreia do Norte com os principais generais. Em última instância, tudo se resolverá. Sempre se resolve. Tem de se resolver”, disse Trump em Camp Humphreys, onde se deslocou para almoçar com as tropas norte-americanas.

Trump irá depois visitar a Casa Azul, a residência presidencial sul-coreana, em Seul, onde se vai encontrar com o seu homólogo Moon Jae-in.