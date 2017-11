Serviços de Alfândega apreenderam 3,600 cigarros contrabandeados  

Pela primeira vez, os Serviços de Alfândega detectaram tabaco “homogeneizado” e “reconstituído” no território, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. No total, foram apreendidas 3,600 unidades de cigarros numa loja no centro da cidade que foram importados de forma ilegal para Macau, sem serem sujeitas ao pagamento de taxas nem avisos. Um dos donos da loja está a ser investigado por suspeita de violação à legislação comercial e também do regime de prevenção e controlo do tabagismo.

Escreve o mesmo canal que os Serviços de Alfândega acreditam que o produto terá entrado na RAEM pelas mãos de um cidadão da República Popular da China que o trouxe através do continente para que este fosse vendido aos residentes locais.