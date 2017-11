Reserva financeira deverá ultrapassar barreira dos 500 mil milhões de patacas  

O relatório sobre a execução do orçamento de 2016 mostrou que houve uma redução nas receitas da administração pública no ano passado, adiantou ontem o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, em sessão plenária da Assembleia Legislativa (AL). As receitas orçamentais relativas ao ano passado fixaram-se em 100,007 milhões de patacas, valor que esconde uma subida de 5,178 milhões de patacas, comparativamente às receitas inicialmente orçamentadas.

As despesas orçamentais, da ordem dos 96,538 milhões de patacas,representaram igualmente um aumento, este na ordem de 5,178 milhões de patacas em comparação com o orçamento inicial gizado pelo Executivo: “As receitas e as despesas das finanças públicas continuaram a registar um saldo positivo, no qual, a ‘Conta Ordinária Integrada do Governo’ ascendeu a 27,873 milhões de patacas, e as ‘Contas Agregadas dos Organismos Especiais’ atingiram 19,960 milhões de patacas”, revelou Lionel Leong.

Já o valor total da despesa ordinária integrada do Governo para 2016, cifrou-se em 82,629 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 85,6 por cento, reflectindo uma subida de 2,3 por cento, ou seja, de 1,875 milhões de patacas, em comparação com o ano de 2015. A parte relacionada com as despesas correntes perfez 70,498 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 90,4 por cento.

O secretário para a Economia e Finanças referiu ainda que a situação mais recente da reserva financeira da RAEM, até Setembro último, mostra que “as reservas básica e extraordinária da reserva financeira ascenderam, respectivamente, a 127,945 milhões de patacas e a 355,568 milhões de patacas”.

Quanto ao saldo orçamental central de 2016, no valor de 21,681 milhões de patacas, vai ser integrado na reserva extraordinária após apreciação pela Assembleia Legislativa, podendo o valor total da reserva financeira ascender a 505,194 milhões de patacas.

“Os resultados dos trabalhos de auditoria realizados revelam que as demonstrações financeiras auditadas foram elaboradas de acordo com a lei e reflectem, em todos os aspectos materialmente relevantes, em conformidade com os respectivos regimes, os resultados de execução ou de exploração gerados em 2016 por parte do Governo da RAEM”, afirmou o comissário da auditoria, Ho Veng On, ontem, no hemiciclo.

O Comissariado da Auditoria tomou como referência as “Normas de Relato Financeiro de Macau” e as “Normas de Internacionais de Relato Financeiro”, sendo que Ho Veng On admitiu que “a auditoria pública enfrenta desafios na área dos investimentos financeiros”. J.F