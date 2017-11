Partiu Gaetano Nicosia, o homem que resgatou do isolamento os mais desprotegidos

O padre Gaetano Nicosia morreu aos 102 anos, em Hong Kong, onde residia desde 2011. O arquitecto Francisco Vizeu Pinheiro recorda o trabalho desenvolvido pelo sacerdote italiano na leprosaria de Ka-Ho, onde devolveu dignidade e contacto com o mundo exterior a uma comunidade de doentes que permaneceu longos anos esquecida.

Sílvia Gonçalves

Morreu esta segunda-feira, na vizinha Região Administrativa de Hong Kong, o padre Gaetano Nicosia, aos 102 anos. A passagem do sacerdote italiano por Macau fica marcada pelo trabalho desenvolvido, entre 1963 e 1980, junto dos leprosos na vila de Ka-Ho, em Coloane, até então apartados do contacto com o exterior. Francisco Vizeu Pinheiro recorda um homem “muito activo” e de “coração grande”, que dedicou grande parte da vida “aos mais desfavorecidos, àqueles que estão realmente isolados, os intocáveis”.

Chegou a Macau em 1958, o padre italiano nascido em 1915 na Sicília, para tomar em mãos a missão de cuidar da comunidade de leprosos de Ka-Ho, onde introduziu a medicina ocidental que viria a progressivamente libertar a leprosaria da doença. No mesmo local, fundaria mais tarde, em 1984, a Escola D. Luis Versiglia. Só em 2011 o sacerdote viria a deixar Macau, para rumar a Hong Kong, onde foi acolhido pela congregação Salesiana.

“Cruzei-me com ele muitas vezes, com o padre Lancelote Rodrigues também. Normalmente era no Clube Militar. Era um homem muito activo, tinha aquelas instalações em Coloane, também acompanhava leprosos na China”, recorda Francisco Vizeu Pinheiro. O arquitecto, que reside em Macau há 27 anos e diz ter-se cruzado pela primeira vez com o sacerdote há mais de duas décadas, descreve o trabalho desenvolvido por Nicosia, num tempo em que a lepra era mantida a léguas da sociedade: “O trabalho que ele fez era fundamental porque, por muitos anos, os leprosos estavam abandonados à sua sorte. Mesmo da parte do Governo, não havia ninguém a tratar deles. Portanto, a ligação com o exterior era feita através destes sacerdotes, do padre Nicosia, do padre Lancelote, que lhes levavam o carinho e as coisas do mundo exterior”.

O arquitecto refere ainda a acção do sacerdote na leprosaria, que acrescentou autonomia à comunidade de doentes: “Sei de algumas pessoas que viveram nessa comunidade de leprosos que apreciam muito o padre Nicosia, porque foi ele que fez com que essa colónia fosse auto-sustentável. Plantavam vegetais, foi ele que levou a instalação eléctrica para lá, o abastecimento de água”, assinala.

E o que recorda o arquitecto das muitas conversas tidas com o sacerdote? “Era um homem simples, bem-disposto e muito activo. Era como um ‘business man’, até aos noventa e tal anos conduzia uma carrinha. Essa disponibilidade para nunca se reformar deste trabalho social foi o que me impressionou mais”.

E a última vez que o encontrou, quando foi? “Foi num encontro com o padre Lancelote, deve ter sido na altura em que ele saiu de Macau, em 2011. Em Hong Kong ele estava bem acompanhado, com a comunidade Salesiana. Claro que já não tinha aquela força que tinha antes”, conta.

Sobre a imagem que guardará de Nicosia, o arquitecto assinala a devoção continuada aos mais desprotegidos: “O seu grande coração, a grande alma e a dedicação aos mais desfavorecidos, aqueles que estão realmente isolados, os intocáveis. Isso feito com a boa disposição e também com muita humildade, sem se gabar de nada, quase que não conta se a pessoa não perguntar. Um homem humilde, bom, de coração aberto, de coração grande”.