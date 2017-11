Pão e Circo. Bilhetes grátis para a população

O Governo, através da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), vais distribuir pela população do território um total de mil bilhetes para o 4o Festival Internacional de Circo, uma iniciativa que vai decorrer no Fórum de Macau e que tem o arranque previsto para o dia 21 de Novembro.

Para se habilitarem a um máximo de dois bilhetes por pessoa, os residentes do território interessados em assistir aos espectáculos que integram o programa da iniciativa devem registar-se no portal electrónico da DSEJ a partir das 10 horas da manhã de amanhã e até ao final do dia da próxima segunda-feira. Os mil bilhetes disponibilizados pelo Executivo vão ser posteriormente sorteados pelos residentes do território que se inscreveram junto da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude. Para que o registo seja validado, só é necessário dispor de um bilhete de identidade de residente de Macau válido.

Oficialmente designado por 4.o Festival Internacional de Circo da China – Espectáculo em benefício da população de Macau”, o certame é promovido pela Comissão Executiva do Festival Internacional de Circo da China e pela Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura do Governo do território. A concretização do Festival está, no entanto, a cargo do Gabinete para a Cultura, Desporto e Turismo de Zhuhai e pelo Guangdong Chimelong Group Limited, em cooperação com várias entidades governamentais da RAEM, como a DSEJ, o Instituto do Desporto, o Instituto de Acção Social e o Instituto Cultural.

O sorteio dos mil bilhetes que a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude se prepara para efectuar será conduzido a 14 de Novembro, por meio de um sistema informático. Os residentes premiados podem levantar os bilhetes a partir de 16 de Novembro no Centro de Actividades Educativas da DSEJ, no Centro de Actividades Juvenis da Areia Preta e em vários outros pontos do território.