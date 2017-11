Oportunidades de aviação na Grande Baía em destaque na exposição Macau Business Aviation

O Aeroporto Internacional de Macau acolheu ao longo de três dias a 6.ª edição do Macau Business Aviation Exhibition, um certame que reuniu uma dúzia de jactos comerciais que ali permaneceram em exposição. O evento integra a iniciativa “One Belt, One Sky” (Uma Faixa, Um Céu) promovida pelo Governo Central, tendo este ano estado ainda focado no desenvolvimento do projecto da Zona da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

“O mercado do negócio da aviação na República Popular da China oferece oportunidades estratégicas a Macau, que tem sido uma plataforma regional para o Sudeste Asiático e para o resto do mundo através das relações comerciais e económicas estreitas com os países falantes de língua portuguesa e a União Europeia”, disse a co-organizadora do evento, AsBAA (Asian Business Aviation Association), citada pelo portal electrónico Aviation International News.

A mesma plataforma avançou que a AsBAA colabora actualmente com o grupo chinês Nam Kwong e com a China Aviation Supplies Holding Co., tendo sido lançado um fórum “executivo de aviação geral e de negócio” durante a exposição que decorreu no território.

Este fórum vai ter como enfoque as oportunidades de aviação geral e de negócios nos limites da Zona da Grande Baía, e serão abordados tópicos como o investimento e desenvolvimento de infra-estruturas, políticas governamentais e respectivo ambiente de regulamentação, serviço ao cliente e desenvolvimento de quadros.

A mostra, estática, incluiu os exemplares Cessna Citation Latitude, Gulfstream G200, G450 e G650ER, Dassault Falcon 7X and 8X, Embraer Legacy 650 and Lineage 1000, e Bombardier CRJ200 e CL850.