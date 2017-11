Oito empresas de Macau com capitalização bolsista na mira  

Oito empresas do território deram, entre Janeiro e Outubro, o pontapé de saída no processo de entrada na bolsa da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong e outras seis ou sete companhias estão a preparar terreno para seguirem o mesmo caminho e iniciarem um processo semelhante. Os números foram ontem avançados à emissora em língua chinesa da Rádio Macau pela sucursal de Hong Kong da empresa de serviços financeiros Deloitte Touche.

As empresas que já solicitaram à entidade gestora do índice Hang Seng a capitalização em bolsa pertencem, sobretudo, ao sector da construção civil. As restantes empresas, que esperam avançar com o processo de capitalização em 2018, dizem respeito a domínios como o turismo, o entretenimento ou a tecnologia de ponta.

Os responsáveis pela Deloitte estimam que o número de empresas do território interessadas em entrar na bolsa da vizinha RAEHK devam aumentar no próximo ano, ainda que os processos de certificação das empresas locais, sejam, por norma, mais demorados.

A Deloitte explica a demora com o facto dos pressupostos de contabilidade em vigor no território não incluírem, o mais das vezes, os critérios internacionais de contabilidade. O facto de grande parte das empresas do território continuarem a ter uma estrutura familiar é outro dos factores que complicam as operações de entrada em bolsa. Se uma candidatura for bem preparada, devem ser necessários entre quatro e cinco meses para que o processo seja tramitado, estima a Deloitte.

À Ou Mun Tin Toi, a empresa de prestação de serviços defendeu ainda que o território tem falta de profissionais de contabilidade e aconselha as autoridades locais a procurarem fomentar a formação de mais quadros locais na área da contabilidade e finanças. A Deloitte sugere também que o Governo aligeire as restrições que impedem que os alunos do Continente que estudam em Macau permaneçam no Continente após concluírem os respectivos cursos.

A Deloitte sugere que a via da formação é o caminho do futuro e propõe-se começar pelos seus próprios funcionários, reforçando as acções de formação obrigatórias a que estão anualmente sujeitos.