  Número de condutores apanhados a falar ao telemóvel com aumento exponencial  

Nos primeiros dez meses do ano, o número de casos de condutores que foram apanhados pelas autoridades do território a falar ao telemóvel enquanto conduziam aumentou 13 por cento face ao número total de casos identificados durante todo o ano passado, noticiou esta terça-feira a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

De acordo com o Corpo de Polícia de Segurança Pública, entre Janeiro e Novembro as forças de segurança identificaram um total de 3378 infracções relacionadas com a utilização de telemóvel ao volante.

O aumento exponencial de casos levou mesmo a Polícia de Segurança Pública e o Corpo de Bombeiros a promover uma acção de sensibilização nas estações de serviço do território, com o propósito de consciencializar os condutores.

O responsável por uma das bombas de gasolina que serviram de palco à intervenção defendem que os condutores deviam não só ter em atenção a utilização do telemóvel ao volante, como também o uso do aparelho nas estações de abastecimento de combustível, lembrando o ar é tendencialmente mais inflamável nas bombas de gasolina e que a utilização de telemóveis pode despoletar situações de risco.

O mesmo responsável diz, no entanto, que grande parte dos condutores estão cientes dos riscos, mas o mesmo não sucede com os passageiros.