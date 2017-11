Na subversão artística de Xu Bing, o inesperado encontro com Pessanha  

A primeira exposição individual de Xu Bing em Macau ocupa, entre amanhã e 4 de Março, três andares do Museu de Arte de Macau (MAM). A mostra daquele que se afigura como um dos mais conceituados artistas chineses da actualidade reúne um corpo de trabalho centrado na subversão da linguagem escrita, que acrescenta no espectador inquietação na tentativa de apreensão da mensagem. Concebida especialmente para a exposição foi a peça “Viola Chinesa”, que apresenta em tinta sobre papel um excerto do poema de Camilo Pessanha, e onde as palavras em português assumem a configuração de caracteres chineses.

Questiona o sentido da comunicação que se materializa através da linguagem escrita. Subverte os sistemas de linguagem para introduzir a ilusão e baralhar no espectador o modo de apreensão da mensagem. Desde os anos oitenta que Xu Bing cruza a dimensão da arte com a escrita, através de um estudo profundo dos caracteres chineses e do alfabeto latino que propicia uma reflexão sobre forma e significado. Numa das suas instalações mais icónicas – “Book From The Sky” – o artista inventou mesmo quatro mil caracteres, sem qualquer significado, para gerar confusão e desconforto no público, que se perde na tentativa de apreensão da mensagem. O Museu de Arte de Macau (MAM) apresenta, a partir de amanhã, a exposição “A Linguagem e a Arte de Xu Bing”, com curadoria de Feng Boyi e Wang Xiaosong. A mostra reúne trinta trabalhos de instalação, vídeo e gravura que traduzem a evolução do artista na exploração plástica da linguagem. A única peça inédita coloca em tinta sobre papel um excerto do poema “Viola Chinesa”, de Camilo Pessanha, transcrito em português, onde as letras se apresentam com a configuração de caracteres chineses. Um desafio apresentado pelo MAM ao artista, para assinalar os 150 anos do poeta. Uma peça que Xu Bing diz ser, como Macau, chinesa e portuguesa.

“O significado, a forma da caligrafia chinesa é muito especial. As experiências da minha geração, ao viver no tempo do Mao, da Revolução Cultural, enformaram a ideia da minha geração encontrar o poder da língua escrita”, explica o artista. “Os meus pais trabalhavam na biblioteca da Universidade de Pequim, por isso cresci com essas circunstâncias, numa relação estreita com os livros, com os caracteres chineses. Cresci numa elite intelectual, mas a minha geração é aquela que não teve formação suficiente. A escrita é a forma básica de uma cultura. Se a tocares, enformas as ideias das pessoas”, enquadrou ontem Xu Bing, quando questionado pela imprensa sobre a sua ligação à linguagem na produção artística.

E é na escrita que o artista, nascido em Chongqing em 1955 e criado em Pequim, encontra um vínculo profundo à cultura do lugar a que pertence: “A forma como escrevemos influencia a forma como vemos o mundo, a personalidade dos chineses está reflectida nos caracteres chineses”. Na representação artística que se socorre de caracteres e letras do alfabeto, baralha-se a percepção do espectador, que julga conhecer os códigos que afinal assumem forma distinta. Em “Viola Chinesa”, o artista pintou parte do poema de Pessanha atribuindo às palavras em português a configuração de caracteres chineses: “Nós temos uma ideia do que o português deveria ser, do que o chinês deveria ser, mas a ‘Viola Chinesa’ está ali. É portuguesa mas também é chinesa. Não podemos explicar esta peça. Quando a observamos, a nossa mente tem que se fechar por um momento, e depois recomeçamos e tudo aparece. Temos que mudar a mentalidade das pessoas para que se sintam inspiradas”, descreve.

A proposta de criar uma peça a partir do poema de Pessanha, partiu do MAM, para assinalar os 150 anos do nascimento do poeta. Como se relacionou o artista com o texto que até então desconhecia? “Agora conheço o poema, não conheço Pessanha assim tão bem. Mas conheço algo da relação entre Macau e Portugal, Portugal tem muitos bons poetas. Eu queria doar algo às pessoas de Macau e ao museu, por isso fiz esta peça. Esta peça é como Macau, é portuguesa e chinesa”.

Depois do protesto na Praça de Tiananmen, em Junho de 1989, o trabalho de Xu Bing foi entendido como crítico do Governo chinês. A pressão política empurrou o artista para os Estados Unidos em 1990, onde viveu até 2008, altura em que regressou à capital chinesa, para assumir, até 2014, o cargo de vice-presidente da Academia Central de Belas-Artes de Pequim (CAFA), onde é actualmente professor. Questionado pelo PONTO FINAL se o seu trabalho se mantém hoje sob o escrutínio do Governo chinês e se lhe é permitido desenvolver o trabalho artístico em liberdade, Xu Bing começa por responder: “A minha geração cresceu na China e experienciou tanto na China, a Revolução Cultural, Tiananmen, tudo. Depois mudei-me para os Estados Unidos e vivi lá tanto tempo. E depois voltei para a China. A minha geração é como se tivesse vivido muitas vidas. Sou muito sortudo por ter vivido muitas vidas”.

Dada a ausência de resposta à questão, insistimos, o que leva o artista a descrever a experiência vivida em duas faces do mundo: “O meu trabalho tem tido algumas críticas, alguns comentários maus, mas há sempre o politicamente correcto em todo o mundo. Se estás nos Estados Unidos há sempre algo que tens que considerar. No Guggenheim, com a peça dos porcos [a peça ‘Um estudo de Caso sobre Transferência’, que o artista diz ter sido retirada de uma mostra no Museu Guggenheim, em Nova Iorque, e que integra esta exposição no MAM], há sempre um pensamento político sobre isso, nem sempre somos livres, em lado nenhum, não é só na China. Mas a China tem o seu lado sensível, que é muito diferente do dos Estados Unidos”.

Xu Bing assume, ainda assim, as vantagens de lidar com barreiras na produção do trabalho artístico: “Há muitas limitações e restrições, não só na China como noutros países. Temos que fazer arte com essas limitações, às vezes dá-te mais inspiração, caminhos, soluções. É uma habilidade, enquanto artista, usar estas limitações, usar estas fronteiras para encontrar uma nova solução. É muito importante ser artista”, conclui.