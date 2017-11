Miu Miu lança “pop-up shop” no Galaxy

O casino-hotel Galaxy irá acolher, entre 25 de Novembro e 10 de Dezembro, uma “pop-up shop” da marca Miu Miu. De acordo com um comunicado da operadora, a loja irá focar-se sobretudo na mala “MIU LADY”, uma das apostas mais recentes da marca.

Concebida com couro e pele de bezerro, a mala “MIU LADY” apresenta-se com uma selecção de tons brilhantes, mantendo ao mesmo tempo a imagem clássica da marca, procurando representar a “irreverência do espírito feminino”.

Como forma de atrair mais pessoas ao espaço, no “Pearl Lobby” do Galaxy, a loja irá contar com três malas de grandes dimensões, feitas em pele e decoradas com um cinto de jóias, para além de uma série de filmes no interior do espaço que ilustram a história da Miu Miu.

Para assinalar o lançamento da loja, será apresentada ainda uma colecção especial de malas da marca a 25 de Novembro, dia de inauguração do novo espaço