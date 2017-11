Mais de 184 milhões de patacas para orçamento privativo da Assembleia Legislativa  

O orçamento privativo da Assembleia Legislativa (AL) para o ano económico de 2018, no valor de 184,630 milhões de patacas, foi ontem aprovado na generalidade em hemiciclo, com 29 votos a favor. A proposta foi apresentada por Angela Leong, deputada e presidente do Conselho Administrativo, que referiu que o valor proposto para o próximo ano económico é inferior em 1,323 milhões de patacas face ao valor do orçamento inicial de 2017. Os 184,630 milhões de patacas destinam-se a “despesas com pessoal”, a “bens e serviços”, a “transferências correntes”, “outras despesas correntes” e “despesas de capital”, avançou Angela Leong. J.F.

