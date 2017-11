Macau vai ter dois novos laboratórios de referência do Estado no próximo ano  

A data para a entrada em funcionamento das novas estruturas ainda não está confirmada, mas o presidente do Conselho de Administração do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia prevê que possa ser na segunda metade do próximo ano. Ma Chi Ngai revelou ainda que está previsto um orçamento para três anos de cerca de 24 milhões de patacas para cada um dos novos laboratórios.

No próximo ano, Macau vai ficar dotado de mais dois laboratórios de referência do Estado, confirmou ontem Ma Chi Ngai, presidente do conselho de administração do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia de Macau (FDCT), após a 11ª reunião ordinária do Conselho de Cooperação de Ciência e Tecnologia entre o Interior da China e Macau. Cada laboratório irá ter um orçamento para três anos no valor de cerca de 24 milhões de patacas, que carece ainda de aprovação. O dirigente apontou a segunda metade do próximo ano como a altura provável para a entrada em funcionamento das novas estruturas.

“Vamos criar um novo laboratório de referência do Estado na Universidade de Macau em relação à Internet [das Coisas] e pretendemos assim coordenar este projecto com o futuro desenvolvimento da cidade inteligente de Macau. Em relação ao da MUST, [será destinado] ao estudo da lua e dos planetas”, revelou Ma Chi Ngai. “No futuro, nós iremos ter quatro laboratórios de referência do Estado em Macau. Nós pretendemos que Macau tenha mais oportunidades de participar nos projectos de desenvolvimento de ciência e tecnologia do Estado”, complementou o presidente do conselho de administração do FDCT.

Por sua vez, Chui Sai Peng, presidente do Conselho de Cooperação de Ciência e Tecnologia entre o Interior da China e Macau, explicou que a criação destes dois laboratórios tem também como objectivo “promover a popularização da ciência e tecnologia junto dos jovens de Macau e também o fortalecimento dos jovens do território na área da ciência e da tecnologia”.

Actualmente, existem em Macau dois laboratórios de referência do Estado, um destinado à investigação de qualidade em medicina chinesa e outro para o estudo de circuitos integrados em muito larga escala analógicos e mistos. Este último encontra-se localizado na Universidade de Macau e o primeiro está dividido entre a Universidade de Ciência e Tecnologia e a UM.

No decorrer da reunião ordinária do Conselho de Cooperação de Ciência e Tecnologia entre o Interior da China e Macau foi ainda aprovada a criação de um novo grupo de trabalho de ciências e tecnologias direccionado para a indústria e para o sector marítimo. Este terá como objectivo a criação de um sistema tri-dimensional submarino para analisar as correntes, marés e condições meteorológicas.

Ma Chi Ngai avançou ainda que o apoio financeiro de Macau e do Interior da China para o Fundo de Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia aumentou este ano em 16 milhões de patacas. Através deste fundo, o Governo da RAEM atribuiu anualmente aos laboratórios de referência do Estado cerca de 240 milhões de patacas para despesas de gestão e operação. Adicionalmente, numa única prestação, foi concedido um apoio de 940 milhões de patacas para aquisição de maquinaria e equipamentos.