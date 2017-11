Macao Water quer aumentar período de resposta em casos de emergência para 12 horas

Como forma de melhorar a capacidade de resposta em casos de emergência devido a catástrofes ou a desastres naturais, a Macao Water decidiu adicionar três ou quatro novos reservatórios de água aos já existentes a título preventivo. A localização das estruturas, contudo, está ainda em consideração devido à dificuldade em encontrar espaços adequados.

Durante o tufão Hato, as três centrais de tratamento de água da Macao Water na Ilha Verde, bem como o reservatório principal de armazenamento em Coloane, sofreram cortes de energia e inundações. Como forma de melhorar a capacidade de prevenção e resistência em casos da índole, a directora-executiva da Macao Water, Nacky Kuan Soi Peng, revelou ontem que a empresa espera acrescentar mais reservatórios de água aos já existentes com o propósito de minimizar os prejuízos causados à população.

A Macao Water realizou ontem um seminário sobre a capacidade de resposta e as estratégias de contingência em casos de catástrofe para discutir o tipo de gestão que deverá ser adoptado durante situações extremas, de forma a garantir que o abastecimento de água potável não seja interrompido.

Antes do seminário arrancar, Nacky Kuan falou aos jornalistas sobre os projectos de melhoria que a empresa pretende implementar no futuro: “Após o tufão Hato fizemos uma revisão dos nossos mecanismos e o plano a breve prazo passa por elevar a altura de certos espaços para prevenir inundações, enquanto que a longo prazo queremos aumentar a capacidade de água nos respectivos reservatórios”, referiu. Nacky Kuan acrescentou ainda que pretende aumentar o período de resposta em casos de catástrofes para apenas doze horas.

A Macao Water conta actualmente com três reservatórios na Colina da Guia, e outro na Taipa, que em conjunto conseguem armazenar um total de 60 mil metros cúbicos de água, garantindo um fornecimento contínuo de entre três a cinco horas. Porém, Nacky Kuan pretende aumentar a capacidade de armazenamento para 120 a 140 mil metros cúbicos, o que obriga à construção de mais três ou quatro tanques para aumentar os serviços de fornecimento de água até 12 horas.

De acordo com a responsável, a parte mais difícil passa por encontrar locais apropriados para construir as estruturas: “Macau tem apenas algumas montanhas, por isso não há muita escolha. Temos que reconsiderar alguns locais e elaborar relatórios para averiguar a viabilidade do projecto”, referiu a directora-executiva da empresa.

A Macao Water tem vindo a envidar esforços para aumentar a altura das estruturas que gere em determinados locais para evitar inundações, como na estação de tratamento de água da Ilha Verde, que sofreu inundações severas durante o tufão Hato. A longo prazo, a empresa pretende também realojar as instalações de energia, transferindo-as para posições mais elevadas.

O sub-director dos Serviços de Assuntos Marítimo e de Água (DSAMA), Chou Chi Tak, referiu à margem do seminário que o organismo irá procurar lidar com o plano da Macao Water de acrescentar novos reservatórios, sublinhando, no entanto, que primeiro é necessário fazer a devida análise e avaliação em termos de viabilidade: “Se encontrarem o local indicado para colocar os tanques, ou aumentar aqueles que têm actualmente, iremos lidar com a situação em termos administrativos”, garantiu Chou Chi Tak.