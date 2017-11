Lucros do sector do comércio caíram 12,2 por cento em 2016  

Fotografia: Eduardo Martins;

Quase 14 500 negócios, mais de 68 mil trabalhadores e uma capacidade de geração de riqueza que superou os 110 mil milhões de patacas em receitas. Este é, em traços largos, o retrato do sector do comércio por grosso e a retalho do território, de acordo com os dados ontem revelados pela Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos.

O organismo publicou ontem um relatório sobre o peso da actividade comercial em Macau e o documento revela que no final do ano passado existiam no território 14 465 estabelecimentos de comércio por grosso e a retalho. O número, que dá conta de um crescimento de 460 estabelecimentos face a 2015, engloba também os arrendatários nos mercados municipais, bem como os vendedores de rua com lugar fixo.

No final do ano passado, o sector do comércio a retalho empregava um total de 68 292 funcionários (mais 6,7 por cento do que no final de 2015), dos quais 82,1 por cento eram trabalhadores remunerados.

Os estabelecimentos comerciais do território geraram receitas da ordem dos 110,91 mil milhões de patacas, um valor que esconde um aumento de 1,8 por cento face ao ano anterior. No capítulo das despesas, também se registou um aumento, ainda que menos significativo; durante o ano passado, as despesas globais do sector do comércio por grosso e a retalho totalizaram 100, 95 mil milhões de patacas, tendo aumentado 1,4 por cento. O crescimento das despesas ficou-se a dever, sobretudo, ao acréscimo das despesas com pessoal e com os compromissos de exploração, que se expandiram respectivamente em 12 por cento e 14,4 por cento.

Do confronto entre receitas e despesas, salda-se um lucro bruto da ordem dos 9,54 mil milhões de patacas, um valor que é 12,2 por cento inferior ao registado durante o exercício financeiro de 2015.

Das 14 465 estabelecimentos comerciais existentes no território no final do ano passado, 5021 dedicavam-se exclusivamente ao comércio grossista. O sector, que gerou receitas da ordem dos 41,12 mil milhões de dólares, viu 106 novos estabelecimentos abrir portas durante o ano passado.