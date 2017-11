Lando Norris falha recta inicial do Grande Prémio de Macau

O piloto britânico, que foi no início da semana confirmado como piloto de testes da McLaren para a próxima temporada, só deverá chegar ao território na quinta-feira da próxima semana, já depois da primeira sessão de treinos livres ter sido disputada. O actual campeão europeu de Fórmula 3 vai participar numa sessão de testes no Circuito brasileiro de Interlagos.

É um dos nomes mais promissores do panorama automobilístico da actualidade e um dos principais candidatos à conquista da edição de 2017 da Taça do Mundo de Fórmula 3, mas vai preparar o assalto ao triunfo na “prova raínha” do 64.º Grande Prémio de Macau com uma corrida a menos que a restante concorrência.

O britânico Lando Norris, que se sagrou campeão europeu de Fórmula 3 no início do mês passado, foi na segunda-feira confirmado como piloto de testes da McLaren e vai conduzir um dos monolugares da escuderia britânica de Fórmula 1 no Circuito Internacional de Interlagos, no Brasil, no início da próxima semana. A bateria de testes com a McLaren vai fazer com que o jovem piloto, de 17 anos, falhe a primeira sessão de treinos livres no Circuito da Guia. Norris só deve chegar a Macau na quinta-feira, muito depois da corrida de familiarização ao traçado do território já ter acabado.

O britânico, que em 2016 venceu o Prémio McLaren Autosport BRDC para jovens piloto revelação, vai apenas conduzir no primeiro de dois dias de testes que a escuderia britânica promove em Interlagos após o Grande Prémio do Brasil. As sessões deverão servir para que a McLaren teste o set de pneus com que deverá competir na próxima temporada, informa o portal Autosport.

Depois de testar o monolugar da McLaren, Lando Norris deverá voar entre São Paulo e Frankfurt e da Alemanha voa para Pequim, onde deverá apanhar um terceiro voo que o vai trazer, finalmente, até ao território. O avião que transporta o jovem piloto britânico deve aterrar no Aeroporto Internacional de Macau às 12h20, a menos de duas horas do início da primeira corrida de qualificação, uma prova que tem o arranque marcado para as 14h10.

Lando Norris regressa a Macau um ano depois de se ter estreado no Circuito da Guia. Em Novembro de 2016, o então campeão no âmbito da Formula Renault Eurocup terminou a Taça do Mundo de Fórmula 3 na 11.ª posição, depois de ter batido durante a corrida de qualificação.

Fraser Sheader, um dos responsáveis pela gestão da carreira do campeão europeu de Fórmula 3 assume que a grande prioridade do piloto é a sessão de testes com a McLaren, embora Lando Norris sinta que ainda tem de provar o seu valor no Circuito da Guia: “Os testes no Brasil são a grande prioridade. Mas eu penso que o que o Lando está a fazer, ao manter na agenda a participação no Grande Prémio de Macau, é a mostrar que está emprenhado em marcar presença na prova, até porque ainda tem muito a aprender com Macau”, defende o responsável. “Nunca se pode subestimar Macau, mas parece-me que o Lando sente que deve tentar ganhar na Guia e conseguir dois grandes triunfos numa mesma temporada”, complementa.

O atraso na chegada de Lando Norris a Macau traz à memória a edição inaugural do Grande Prémio de Fórmula 3 de Macau. Em 1983, Ayrton Senna, Roberto Guerrero e Pierluigi Martini chegaram a Macau na véspera do dia para o qual estava previsto o arranque das sessões de treino, depois de terem estado envolvidos em testes, no Circuito Paul Ricard, com a escuderia Brabham F1. Ayrton Senna acabaria por vencer a prova, à frente de Roberto Guerrero.

Mais recentemente, em 2011, o finlandês Valtteri Bottas, actual piloto da Mercedes F1, perdeu a primeira sessão de treinos livres, depois de ter perdido o avião que o deveria transportar entre Abu Dhabi e Hong Kong, depois de ter testado um monolugar da Williams na capital dos Emirados Árabes Unidos.