LAG 2018: Plano director, contratação de especialistas e aposta na prevenção tidos como prioritários  

Fernando Gomes defende a criação de um plano director para a saúde e instalações temporárias enquanto não entra em funcionamento o Hospital das Ilhas. O também presidente da Associação dos Médicos dos Serviços de Saúde espera que o reforço orçamental anunciado por Alexis Tam se traduza numa contratação de um maior número de médicos especialistas. Já o pediatra Jorge Humberto defende uma aposta contínua na prevenção.

Com a apresentação do relatório das Linhas de Acção Governativa (LAG) pelo Chefe do Executivo agendada para daqui a menos de uma semana, dois clínicos do território apresentaram ao PONTO FINAL as questões que consideram ser prioritárias e às quais o Governo deveria dar maior atenção. Com o anúncio, por parte do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de que todas as áreas da sua tutela iriam ser alvo de um reforço orçamental – entre as quais se inclui a saúde – Jorge Humberto espera que continue a existir espaço para apostar na prevenção. Já Fernando Gomes, presidente da Associação dos Médicos dos Serviços de Saúde, gostaria de ver acelerado o processo de construção do Hospital das Ilhas e, enquanto a nova unidade hospitalar não entra em funcionamento, propõe a criação de instalações provisórias complementares ao Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ), bem como a concepção de um plano director de funcionamento dos serviços de saúde.

“Ter um plano director de funcionamento dos serviços de saúde para os próximos três, quatro anos, até à abertura do novo hospital, isto para mim é o mais importante. Um plano director de várias valências, de vários serviços e tentar encontrar um espaço provisório para uma unidade hospitalar complementar à unidade do centro hospitalar”, defendeu Fernando Gomes. Para o dirigente associativo, esta é uma ideia que “deveria ter sido pensada já há dois ou três anos”, devido ao tempo necessário para encontrar e adaptar um espaço.

Para além do processo de construção do novo hospital que, segundo o médico, “nem em 2022” estará concluído, urge também “cobrir as 26 ou 28 especialidades com médicos em número suficiente”: “O problema do hospital e dos serviços de saúde não é falta de médicos, é falta de médicos especialistas”, alertou Fernando Gomes. Para o presidente da Associação dos Médicos dos Serviços de Saúde, “são várias” as áreas “que se batem com escassez continuada”, nomeadamente a cirurgia vascular, a cirurgia torácica e a reabilitação. “Até na reabilitação já nos estamos a debater com um grande problema de falta de médicos, com o envelhecimento da população e com a criação de novos serviços de reabilitação pediátrica”, referiu.

Ao PONTO FINAL, o dirigente associativo reiterou uma ideia que diz ter sempre defendido. Entende Fernando Gomes que não basta proceder à contratação de pessoal médico especializado mas também “diferenciado”: “Eu sempre fui defensor de haver médicos de vários países, seja da China continental, seja de Taiwan, seja de Portugal, [para haver] partilha de conhecimentos e experiência de vários hospitais de vários países. No fundo, a mais valia que trará para o hospital e, indirectamente, [será] sempre para os cuidados de saúde da população”, frisou.

“EU APOSTARIA MUITO NA PREVENÇÃO”

Uma aposta continuada na prevenção, foi a ideia defendida por Jorge Humberto que defende que “tudo o que represente prevenção que possa impedir que a doença se manifesta é bem empregue”. Neste âmbito, o pediatra engloba desde as novas vacinas que vão sendo criadas ao acompanhamento na gravidez. Defende o médico que “o que está a ser feito é mais do que suficiente” mas alerta para a necessidade de dar continuidade ao trabalho desenvolvido: “É preciso que não se deixem influenciar pela facilidade com que as coisas [foram feitas] porque todos estes aspectos precisam de um acompanhamento contínuo. Não se deve descansar sobre o que está feito e não continuar, devem continuar sempre”, argumentou.

Mas considera Jorge Humberto que tenha existido algum abandono ou descuido face a alguma área em particular? “Não digo que tenha havido porque eu não notei nada de agravamento”, respondeu.

Questionado quanto às especialidades que deveriam merecer da parte do Executivo uma maior atenção, o pediatra apontou como exemplos a cirurgia, a neurocirurgia e a dermatologia associada à cirurgia da pele: “São áreas que, para além do médico da área em questão, é necessário ter também material médico para exercer a profissão nessas áreas. Cada vez mais se prolonga a intervenção do homem no corpo humano através de mais este meio ou aquele”, considerou.

Por outro lado, entende o médico que a “pediatria está muito bem servida”: “Tem uma equipa que não vejo que haja necessidade de mais elementos lá. Eles têm bastantes elementos e bons que desempenham um bom papel”, frisou.