Jovem do Continente esfaqueado num clube nocturno do Cotai  

Um cidadão do Continente encontra-se hospitalizado em estado crítico, depois de ter sido violentamente atacado por cinco outros indivíduos, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

O incidente remonta à noite do último domingo, 5 de Novembro. A vítima, um cidadão da República Popular da China de 27 anos, foi convidado para jogar numa sala privada de um clube nocturno do Cotai. Supostamente embriagado, o jovem do Continente tentou abraçar à força uma mulher que se encontrava no local e que seria alegadamente próxima de um dos atacantes.

A vítima acabou por ser atacada por cinco outros homens, tendo sido esfaqueado com o gargalo de uma garrafa. O homem acabou por ser transportado de urgência para o hospital, onde ainda se encontra internado, apesar de não correr risco de vida.

A Polícia Judiciária já deteve dois dos alegados atacantes e está a tentar identificar os restantes agressores.